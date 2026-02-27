Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato da 'SportMediaset' parlando di tanti argomenti. Ecco le sue parole su Massimiliano Allegri, gli obiettivi e non solo
"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". Queste le parole di Ardon Jashari centrocampista del Milan che è stato intervistato da 'SportMediaset': "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".
Milan, le parole di Jashari a 'Mediaset'
Il primo obiettivo del club resta il ritorno in Champions League? Jashari risponde: "Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme". L'ex Bruges ha parlato anche dell'allenatore Massimiliano Allegri: "Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette".