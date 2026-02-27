Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jashari: “Lavoro per giocare di più. Il Milan significa tanto. Ecco il nostro obiettivo”

ULTIME MILAN NEWS

Jashari: “Lavoro per giocare di più. Il Milan significa tanto. Ecco il nostro obiettivo”

Jashari: 'Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo ...'
Il centrocampista del Milan Ardon Jashari è stato intervistato da 'SportMediaset' parlando di tanti argomenti. Ecco le sue parole su Massimiliano Allegri, gli obiettivi e non solo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite. Il Milan significa molto per me. Quando mi hanno detto che potevo venire a Milano è stato un sogno che si è avverato, dopo una lunga trattativa sono potuto arrivare in questo club magico". Queste le parole di Ardon Jashari centrocampista del Milan che è stato intervistato da 'SportMediaset': "È una sensazione fantastica giocare per questo club, ogni giorno e ogni partita. Provo a godermi questa sensazione, per dare tutto sul campo e spero di rendere ogni tifoso felice, ma anche orgoglioso, di me".

Milan, le parole di Jashari a 'Mediaset'

—  

Il primo obiettivo del club resta il ritorno in Champions League? Jashari risponde: "Certo, raggiungere la Champions League è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme". L'ex Bruges ha parlato anche dell'allenatore Massimiliano Allegri: "Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cosa sia il calcio italiano e cosa serva per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Schira sul Milan: "Frizioni interne e confusione sul mercato. Allegri vorrebbe avere ...">>>

Jashari chiude raccontando un retroscena: "È vero, in passato ho guardato molto il calcio italiano, in particolare Andrea Pirlo e Roberto Baggio ma ricordo di più Pirlo e il suo stile di gioco".

Leggi anche
Thorsby in vista del Milan: “E’ una squadra che ha grande qualità”
Milan, Eranio non ha dubbi: “Leao ha grandi qualità ma è un anarchico. Allegri è stato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA