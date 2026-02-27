Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' oggi Massimiliano Allegri inizierà il lavoro tattico verso Cremonese-Milan di domenica all'ora di pranzo. Difficile che Matteo Gabbia sia titolare: lavoro ancora a parte per il difensore rossonero. Probabile quindi che la difesa sia la seguente: Tomori, De Winter, Pavlovic. Ancora non pronti Gimenez e ovviamente Loftus-Cheek. Il messicano starebbero lavorando sul campo alla ricerca della migliore condizione fisica. Contro la Cremonese a centrocampo pronti Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. E in mezzo? Jashari sarebbe in vantaggio su Ricci e Fofana per completare il reparto con Modric e Rabiot.
Cremonese-Milan, oggi Allegri dovrebbe iniziare i primi test per quanto riguarda la partita di domenica. Jashari favorito in mediana. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Anche perché Allegri non vorrebbe fare nessun calcolo sui diffidati in vista del derby, sia per Rabiot che per gli altri (Athekame, Saelemaekers e Fofana). Cremonese è una sfida importante e il Milan non starebbe già pensando al derby. In attacco la coppia favorita sarebbe quella composta da Leao e Pulisic: come sottolinea la rosea i due devono giocare insieme minuti importanti per tornare al meglio. Chi scalpita dietro è Fullkrug.
