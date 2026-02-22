Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà Milan-Parma a 'San Siro', partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026: il difensore centrale Matteo Gabbia tornerà dal 1' dopo l'iniziale panchina contro il Como. Le ultime novità di formazione
Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' il Parma di Carlos Cuesta per la 26^ giornata della Serie A 2025-2026. I rossoneri dovranno vincere per riaccorciare le distanze sull'Inter capolista e per tenere, invece, invariato il vantaggio sulle inseguitrici nella lotta per un posto nella prossima Champions League. Ritroveranno, per l'occasione, Alexis Saelemaekers a pieno regime e Adrien Rabiot dopo il turno di squalifica.
Milan-Parma con Gabbia e, probabilmente, Loftus-Cheek
—
Come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ritroverà una maglia da titolare in difesa, nella formazione rossonera, anche Matteo Gabbia che, nella sfida infrasettimanale pareggiata 1-1 dal Diavolo in casa contro il Como, era partito in panchina, salvo poi subentrare al posto dell'infortunato Strahinja Pavlović nell'intervallo. Rispetto a mercoledì scorso, recupererà anche Ruben Loftus-Cheek, che era rimasto fermo per una gastroenterite.