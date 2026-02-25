Pianeta Milan
Milan, spazio al doppio play? Sembra scoccata l’ora di Jashari con Modric. L’analisi

Milan, il k.o. di Loftus-Cheek spiana la strada a Jashari: in campo con Modric? Il punto
L'infortunio di Ruben Loftus-Cheek - che resterà fuori causa fino a maggio - priverà il Milan di Massimiliano Allegri di un centrocampista fisico nel rush finale di questa stagione: spazio alla tecnica di Ardon Jashari con Luka Modric? La...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, nelle ultime due partite interne contro Como e Parma, il centrocampista svizzero di origini macedoni Ardon Jashari, classe 2002, abbia disputato rispettivamente 90' e 74', per un totale di 164'. Tanto, se si considera che, nel resto delle partite di Serie A in cui era stato impiegato (6) era stato in campo, in totale, per 205'.

Milan, è arrivata l'ora di Jashari

C'è la netta sensazione che, un po' per via della sua crescita e del suo ottimo stato di forma (testimoniato dal tecnico Massimiliano Allegri in conferenza prima del Como) e un po' per via dell'infortunio che terrà fuori causa Ruben Loftus-Cheek fino a maggio, in casa Milan sia arrivato definitivamente il momento di Jashari.

Finora Allegri ha strutturato il suo centrocampo sulla regia di Luka Modrić, le incursioni di Adrien Rabiot e su un elemento più fisico. Loftus-Cheek, per l'appunto o, spesso, Youssouf Fofana. Alle volte, ha giocato Samuele Ricci che, comunque, nel ruolo di mezzala, garantisce dinamicità e la comprensione totale del nostro calcio.

Nelle ultime due partite, invece, è scattata l'ora dell'ex Bruges. Piazzato da Allegri in cabina di regia, con Modrić che si è spostato leggermente sulla destra, da mezzala, nel ruolo che ha ricoperto per anni nel Real Madrid. Altre volte, invece, i due si sono alternati, in un Milan dal 'doppio play'. Nonostante abbiano giocato poco insieme, dimostrano già di avere un certo feeling.

In campo insieme a Modric per un Diavolo dal doppio play

Jashari, nei 164' contro Como e Parma, ha iniziato a far vedere lampi di qualità. Come, per esempio, l'assist che ha spedito in gol Rafael Leão contro i lariani. In una partita da 6 lanci, 4 palle recuperate e 70 giocate complessive. Ora, dunque, la riorganizzazione del reparto mediano rossonero potrebbe spalancare le porte della formazione titolare al numero 30 rossonero con maggior continuità.

Pagato 39 milioni di euro, bonus inclusi, Jashari intende recuperare il terreno perduto a inizio stagione per via del grave infortunio (frattura al perone) costatogli, di fatto, i primi 4 mesi di questa annata. Con la spinta di un ottimo finale nel Milan, potrà anche guadagnarsi la convocazione ai Mondiali con la Svizzera.

