Finora Allegri ha strutturato il suo centrocampo sulla regia di Luka Modrić, le incursioni di Adrien Rabiot e su un elemento più fisico. Loftus-Cheek, per l'appunto o, spesso, Youssouf Fofana. Alle volte, ha giocato Samuele Ricci che, comunque, nel ruolo di mezzala, garantisce dinamicità e la comprensione totale del nostro calcio.

Nelle ultime due partite, invece, è scattata l'ora dell'ex Bruges. Piazzato da Allegri in cabina di regia, con Modrić che si è spostato leggermente sulla destra, da mezzala, nel ruolo che ha ricoperto per anni nel Real Madrid. Altre volte, invece, i due si sono alternati, in un Milan dal 'doppio play'. Nonostante abbiano giocato poco insieme, dimostrano già di avere un certo feeling.

In campo insieme a Modric per un Diavolo dal doppio play — Jashari, nei 164' contro Como e Parma, ha iniziato a far vedere lampi di qualità. Come, per esempio, l'assist che ha spedito in gol Rafael Leão contro i lariani. In una partita da 6 lanci, 4 palle recuperate e 70 giocate complessive. Ora, dunque, la riorganizzazione del reparto mediano rossonero potrebbe spalancare le porte della formazione titolare al numero 30 rossonero con maggior continuità.

Pagato 39 milioni di euro, bonus inclusi, Jashari intende recuperare il terreno perduto a inizio stagione per via del grave infortunio (frattura al perone) costatogli, di fatto, i primi 4 mesi di questa annata. Con la spinta di un ottimo finale nel Milan, potrà anche guadagnarsi la convocazione ai Mondiali con la Svizzera.