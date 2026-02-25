Stasera proseguono i playoff. Alle ore 18:45 , spazio ad Atalanta-Borussia Dortmund , con la 'Dea' che dovrà cercare di recuperare lo 0-2 dell'andata. Quindi, alle ore 21:00 , in Juventus-Galatasaray i bianconeri dl Luciano Spalletti cercheranno di ribaltare un pesante 2-5 maturato in Turchia . Sono Real Madrid-Benfica e PSG-Monaco (l'ex interista Achraf Hakimi accusato di stupro!) le altre due gare.

Ma trovano spazio sul quotidiano romano anche i temi del campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri, per esempio, ha soltanto 2 punti in meno di quello dello Scudetto 2021 e ha in Niclas Füllkrug una possibile arma tattica da sfruttare. Il centravanti tedesco si gioca il futuro in 12 partite. In casa Napoli, gli azzurri di Antonio Conte dovranno blindare il posto in Champions con le partite che verranno contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari.