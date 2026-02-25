Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'eliminazione dell'Inter di Cristian Chivu ai playoff della Champions League 2025-2026 per mano dei norvegesi del Bodø/Glimt. Dopo la sconfitta (1-3) dell'andata sul sintetico, arriva un altro k.o. per i nerazzurri, 1-2, sul prato amico di 'San Siro'.

Stasera proseguono i playoff. Alle ore 18:45, spazio ad Atalanta-Borussia Dortmund, con la 'Dea' che dovrà cercare di recuperare lo 0-2 dell'andata. Quindi, alle ore 21:00, in Juventus-Galatasaray i bianconeri dl Luciano Spalletti cercheranno di ribaltare un pesante 2-5 maturato in Turchia. Sono Real Madrid-Benfica e PSG-Monaco (l'ex interista Achraf Hakimi accusato di stupro!) le altre due gare.

Ma trovano spazio sul quotidiano romano anche i temi del campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri, per esempio, ha soltanto 2 punti in meno di quello dello Scudetto 2021 e ha in Niclas Füllkrug una possibile arma tattica da sfruttare. Il centravanti tedesco si gioca il futuro in 12 partite. In casa Napoli, gli azzurri di Antonio Conte dovranno blindare il posto in Champions con le partite che verranno contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari.

