In alto, sotto la testata, si parla ancora di Champions, più precisamente di Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund, in campo alle ore 21:00. Entrambe le squadre italiane devono rimontare la sconfitta dell'andata: 2-5 per i bianconeri, 0-2 per gli orobici. Ci riusciranno?
Spazio, quindi, alla presentazione di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore del Torino e all'idea del Milan per ripartire in campionato dopo la sconfitta contro il Parma: doppio play a centrocampo, con Ardon Jashari al fianco di Luka Modrić.
