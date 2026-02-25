Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mossa Milan, il doppio play: Jashari accanto a Modric”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mossa Milan, il doppio play: Jashari accanto a Modric”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Mossa Milan, il doppio play: Jashari accanto a Modric'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina alla sconfitta interna, 1-2, dell'Inter di Cristian Chivu contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff della Champions League 2025-2026. I nerazzurri, già battuti anche all'andata in Norvegia (1-3), salutano malamente la competizione.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026

In alto, sotto la testata, si parla ancora di Champions, più precisamente di Juventus-Galatasaray e Atalanta-Borussia Dortmund, in campo alle ore 21:00. Entrambe le squadre italiane devono rimontare la sconfitta dell'andata: 2-5 per i bianconeri, 0-2 per gli orobici. Ci riusciranno?

Spazio, quindi, alla presentazione di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore del Torino e all'idea del Milan per ripartire in campionato dopo la sconfitta contro il Parma: doppio play a centrocampo, con Ardon Jashari al fianco di Luka Modrić.

Leggi anche
Milan, calma e sangue freddo: Allegri prova a combattere il contraccolpo psicologico
Milan, tre partite per avvertire tutti: il Diavolo ha smesso di sognare, ma non ha intenzione di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA