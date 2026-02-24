Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, tre partite per avvertire tutti: il Diavolo ha smesso di sognare, ma non ha intenzione di arrendersi

Milan, tre partite per avvertire tutti: il Diavolo ha smesso di sognare, ma non ha intenzione di arrendersi

Milan, non è il momento di mollare: tre partite per blindare il quarto posto
La sconfitta contro il Parma ha spento ogni speranza di scudetto, ma il Milan è ancora in corsa per il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League
Redazione PM

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un approfondimento sul momento di forma del Milan e sul cammino in campionato dei rossoneri. Massimiliano Allegri ha sempre ribadito che l'obiettivo stagionale è il quarto posto, in modo da tornare in Champions League dopo un anno di assenza dalle competizioni europee.

Milan-Parma, che delusione a San Siro

Secondo questa logica, la sconfitta di San Siro contro il Parma non dovrebbe aver colpito più del dovuto Leao e compagni, ancora pienamente in corsa per il traguardo prefissato. E invece no, ha fatto male. Tanto. Non solo perché una sconfitta davanti ai propri tifosi crei sempre dispiacere, ma anche, e soprattutto, perché il gol di Troilo ha infranto ogni speranza di poter competere per lo scudetto.

L'obiettivo societario è sempre stato quello più realistico, ma sognare non costava nulla. Un club come il Milan deve sempre provare a lottare per il titolo. Ora, però, il Parma ha riportato tutti con i piedi per terra. 

Milan, attenzione al contraccolpo

Ciò che si deve evitare è il rischio di contraccolpo. In questo senso, l'esperienza di Allegri può sicuramente aiutare. D'altronde, il tecnico livornese un'avventura del genere l'ha già affrontata: nella stagione 2023/2024, la sua Juventus ebbe una caduta pesante in classifica dopo un ottimo avvio. È chiaro che, al Milan, Allegri sta già facendo di tutto affinché la storia non si ripeta.

Il giudice supremo sarà sempre il campo. A cominciare già da domenica, quando il Milan sarà ospite della Cremonese, l'unica squadra capace di sconfiggere i rossoneri prima del match contro il Parma. Poi due sfide ad altissima tensione: il derby dell'8 marzo e la trasferta allo 'Stadio Olimpico' contro la Lazio. Tre partite per avvertire tutti che il Milan ha sì smesso di sognare, ma che non ha alcuna intenzione di mollare il colpo.

