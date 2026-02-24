Milan, non è il momento di mollare: tre partite per blindare il quarto posto

L'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, presenta un approfondimento sul momento di forma del Milan e sul cammino in campionato dei rossoneri. Massimiliano Allegri ha sempre ribadito che l'obiettivo stagionale è il quarto posto, in modo da tornare in Champions League dopo un anno di assenza dalle competizioni europee.

Milan-Parma, che delusione a San Siro

Secondo questa logica, la sconfitta di San Siro contro il Parma non dovrebbe aver colpito più del dovuto Leao e compagni, ancora pienamente in corsa per il traguardo prefissato. E invece no, ha fatto male. Tanto. Non solo perché una sconfitta davanti ai propri tifosi crei sempre dispiacere, ma anche, e soprattutto, perché il gol di Troilo ha infranto ogni speranza di poter competere per lo scudetto.