Milan, non è il momento di mollare: tre partite per blindare il quarto posto

L'obiettivo societario è sempre stato quello più realistico, ma sognare non costava nulla. Un club come il Milan deve sempre provare a lottare per il titolo. Ora, però, il Parma ha riportato tutti con i piedi per terra.
Milan, attenzione al contraccolpo—
Ciò che si deve evitare è il rischio di contraccolpo. In questo senso, l'esperienza di Allegri può sicuramente aiutare. D'altronde, il tecnico livornese un'avventura del genere l'ha già affrontata: nella stagione 2023/2024, la sua Juventus ebbe una caduta pesante in classifica dopo un ottimo avvio. È chiaro che, al Milan, Allegri sta già facendo di tutto affinché la storia non si ripeta.
Il giudice supremo sarà sempre il campo. A cominciare già da domenica, quando il Milan sarà ospite della Cremonese, l'unica squadra capace di sconfiggere i rossoneri prima del match contro il Parma. Poi due sfide ad altissima tensione: il derby dell'8 marzo e la trasferta allo 'Stadio Olimpico' contro la Lazio. Tre partite per avvertire tutti che il Milan ha sì smesso di sognare, ma che non ha alcuna intenzione di mollare il colpo.
