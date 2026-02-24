Pianeta Milan
Milan-Parma, che caos. L’AIA: “Gol regolare” ma Piccinini viene comunque fermato

Secondo i vertici arbitrali, il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica pomeriggio è assolutamente regolare: l'analisi
Alessia Scataglini
Secondo i vertici arbitrali, il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica pomeriggio è assolutamente regolare. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'AIA ha ritenuto corretto assegnare la rete al giocatore del Parma, nonostante fosse presente il blocco di Valenti su Mike Maignan e il salto di Troilo stesso sul giovane Bartesaghi del Milan.

Milan-Parma, l'analisi dell'AIA

Marco Piccinini, arbitro della gara, verrà comunque fermato perché, secondo l'AIA, sarebbe servito un intervento più deciso da parte dell'arbitro di Serie A. Piccinini, infatti, avrebbe dovuto fare due cose: richiamare i giocatori prima dell'angolo e convalidare subito la rete evitando l'intervento del VAR.

Passando poi ai movimenti, quelli di Valenti e Troilo non sono giudicati punibili. L'azione di Valenti non meritava la sanzione, idem il salto su Bartesaghi da parte di Troilo. Secondo l'AIA anche l'uscita di Corvi su Loftus-Cheek, che è stato operato nella giornata di ieri alla mandibola e rientrerà tra ben due mesi, viene classificata come scontro di gioco. Nulla di punibile secondo l'Associazione Italiana Arbitri.

 

