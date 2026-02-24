Secondo i vertici arbitrali, il gol di Troilo in Milan-Parma di domenica pomeriggio è assolutamente regolare. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'AIA ha ritenuto corretto assegnare la rete al giocatore del Parma, nonostante fosse presente il blocco di Valenti su Mike Maignan e il salto di Troilo stesso sul giovane Bartesaghi del Milan.