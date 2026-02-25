Nel pomeriggio, ore 18:45, spetterà all'Atalanta di Raffaele Palladino cercare di ribaltare, in casa, lo 0-2 dell'andata contro il Borussia Dortmund. Figuraccia, invece, ieri sera per l'Inter, che, impegnata a 'San Siro' contro il Bodø/Glimt, non solo non ha recuperato lo svantaggio (1-3) maturato all'andata in Norvegia, ma ha perso nuovamente (1-2).
Salutando, così, la competizione agli spareggi e mandando in fumo 20 milioni di euro di introiti per le casse societarie. In alto, sotto la testata, si parla della presentazione di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore del Torino e, per l'occasione, dell'imbarazzo palesato dal Presidente del club granata, Urbano Cairo, su molti temi scottanti dell'attualità del club piemontese.
