Prima pagina Tuttosport: 'Ricordatevi che siete la Juve. Figuraccia Inter, vanno in fumo 20 milioni'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 25 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, ricorda come stasera, alle ore 21:00, all'Allianz Stadium, la Juventus di Luciano Spalletti, per superare i playoff della Champions League 2025-2026, debba rimontare tre gol (2-5 la sconfitta dell'andata) ai turchi del Galatasaray. Si avvicina il rinnovo di Dušan Vlahović (contratto con stipendio alla Kenan Yıldız), mentre Victor Osimhen 'flirta' con la 'Vecchia Signora'.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026

Nel pomeriggio, ore 18:45, spetterà all'Atalanta di Raffaele Palladino cercare di ribaltare, in casa, lo 0-2 dell'andata contro il Borussia Dortmund. Figuraccia, invece, ieri sera per l'Inter, che, impegnata a 'San Siro' contro il Bodø/Glimt, non solo non ha recuperato lo svantaggio (1-3) maturato all'andata in Norvegia, ma ha perso nuovamente (1-2).

Salutando, così, la competizione agli spareggi e mandando in fumo 20 milioni di euro di introiti per le casse societarie. In alto, sotto la testata, si parla della presentazione di Roberto D'Aversa come nuovo allenatore del Torino e, per l'occasione, dell'imbarazzo palesato dal Presidente del club granata, Urbano Cairo, su molti temi scottanti dell'attualità del club piemontese.

