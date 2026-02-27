PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, ritorno di fiamma per la difesa? Il Milan fiuta il colpo a zero

Calciomercato Milan, in vista delle prossime stagioni Allegri e la dirigenza rossonera potrebbero puntare su una vecchia fiamma per la difesa. Occhio all'opportunità a parametro zero
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, sguardo verso l'estate per quanto riguarda la dirigenza rossonera. Il Milan potrebbe cambiare molto in vista delle prossime stagioni, specialmente se il club dovesse giocare di nuovo in Champions League. Il club potrebbe essere alla ricerca anche di opportunità interessanti a parametro zero. Ecco il punto della difesa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

