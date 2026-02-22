Qui Parma - Carlos Cuesta, tecnico dei ducali, non avrà a disposizione - oltre al lungodegente portiere Zion Suzuki - anche il difensore Alessandro Circati. Al suo posto, dentro l'argentino Mariano Troilo. A centrocampo, l'allenatore spagnolo ha un dubbio sul ruolo di regista. Se giocasse Hans Nicolussi Caviglia, spetterebbe a lui il ruolo di playmaker davanti alla difesa nel 3-5-2 dei gialloblu, con Adrián Bernabé da mezzala. Altrimenti, nel caso in cui andasse in campo Oliver Sørensen, andrebbe Bernabé in cabina di regia con il danese interno di centrocampo. Vediamo insieme, ora, le probabili formazioni di Milan-Parma di 'San Siro'.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán (De Winter); Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Estupiñán), Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia (Sørensen), Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Casentini, Rinaldi, Mena Martínez, Drobnič, F. Carboni, Cremaschi, Estévez, Ordóñez, Sørensen (Nicolussi Caviglia), Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.
