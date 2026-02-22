Pianeta Milan
Ecco, secondo i quotidiani sportivi questa mattina in edicola, le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma oggi alle ore 18:00 a 'San Siro'. Massimiliano Allegri ha un dilemma da sciogliere
Ecco, secondo i quotidiani sportivi questa mattina in edicola, le probabili formazioni di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

Milan-Parma, le probabili formazioni: così in campo a 'San Siro'?

Qui Milan - Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ritrova a tempo pieno Alexis Saelemaekers, che tornerà titolare come esterno destro del suo 3-5-2, nonché Adrien Rabiot dopo il turno di squalifica. In attacco si rivedrà la coppia formata da Christian Pulisic e Rafael Leão. Un solo dubbio per l'allenatore livornese e riguarda, in difesa, la sostituzione dell'acciaccato Strahinja Pavlović (che partirà comunque dalla panchina). Potrebbe arretrare nel terzetto difensivo Davide Bartesaghi, con il rilancio di Pervis Estupiñán da esterno sinistro, oppure potrebbe giocare dietro Koni De Winter, lasciando inalterata la posizione in campo di Bartesaghi.

Qui Parma - Carlos Cuesta, tecnico dei ducali, non avrà a disposizione - oltre al lungodegente portiere Zion Suzuki - anche il difensore Alessandro Circati. Al suo posto, dentro l'argentino Mariano Troilo. A centrocampo, l'allenatore spagnolo ha un dubbio sul ruolo di regista. Se giocasse Hans Nicolussi Caviglia, spetterebbe a lui il ruolo di playmaker davanti alla difesa nel 3-5-2 dei gialloblu, con Adrián Bernabé da mezzala. Altrimenti, nel caso in cui andasse in campo Oliver Sørensen, andrebbe Bernabé in cabina di regia con il danese interno di centrocampo. Vediamo insieme, ora, le probabili formazioni di Milan-Parma di 'San Siro'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñán (De Winter); Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Estupiñán), Odogu, Pavlović, Athekame, Fofana, Jashari, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Nicolussi Caviglia (Sørensen), Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disposizione: Casentini, Rinaldi, Mena Martínez, Drobnič, F. Carboni, Cremaschi, Estévez, Ordóñez, Sørensen (Nicolussi Caviglia), Elphege, Ondrejka, Oristanio. Allenatore: Cuesta.

