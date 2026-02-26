Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche Napoli e Roma sono dietro al diavolo, però a -4. In tutto questo il tecnico livornese spera di avere una spinta in più per la corsa Champions: San Siro, la casa del diavolo. Tra le varie sfide più difficili e complesse, molte si giocheranno tra le mura amiche già a partire dal derby contro l'Inter l'8 marzo.

Il calendario, però, cita ben 6 trasferte per i ragazzi di Allegri, tra cui quella di Napoli, forse la più dura, alla 31esima giornata di Serie A. Le altre saranno più semplici sulla carta: Cremonese, Lazio, Verona, Sassuolo e Genoa.

Contro le big, però, San Siro è stato un vero e proprio fortino: a strappare un punto è stato solamente il Como, le altre son cadute tutte quante. Osservando l'andamento dei rossoneri in stagione, fanno più paura le sfide contro Torino Udinese e Cagliari. Con le squadre della parte destra della classifica, i rossoneri hanno lasciato per strada ben 10 punti, quelli che separano il Milan dall'Inter.

Allegri, infatti, non ha mai nascosto quanto sia importante il tifo e supporto dei propri tifosi, soprattutto nelle sfide grandi come quella contro il Napoli, dove i rossoneri dovettero difendere il 2-1 per ben 30 minuti di gioco più recupero. Il Milan ha, infatti, la media spettatori più alta di tutta la Serie A: 73mila tifosi a gara.

La prima di una serie di tappe legate alla corsa alla Champions League è quella di domenica contro la Cremonese in trasferta e, i rossoneri sono chiamati a tornare a Milano con 3 punti in tasca. Nonostante la sconfitta contro il Parma, tra le mura di Milanello regna l'ottimismo.