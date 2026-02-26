Pianeta Milan
Milan, dodici finali per la Champions: San Siro arma in più nella volata di Allegri

Mancano ormai 'solo' 12 partite al traguardo finale: la Champions League. L'arma in più di Massimiliano Allegri sarà proprio San Siro...
Mancano ormai 'solo' 12 partite al traguardo finale: la Champions League. Massimo Allegri, allenatore del Milan, lo ha sempre ripetuto per mesi e mesi: i rossonero non possono restare fuori dalla Champions anche nella prossima stagione. Non tanto per una questione di prestigio, ma per un fattore economico.

Milan, San Siro per la Champions

Nel calcio di oggi, per essere grandi bisogna giocare nel torneo più importante d'Europa. Il Milan, archiviato il sogno del tricolore (visto che l'Inter attualmente si trova a +10) deve buttare un occhio alle sue spalle. I rossoneri hanno un vantaggio di 8 punti sulla Juventus, quinta in classifica, e ben 9 sulla coppia Como-Atalanta che, pensandoci, è rassicurante, ma il Milan non deve fare sbagli.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, anche Napoli e Roma sono dietro al diavolo, però a -4. In tutto questo il tecnico livornese spera di avere una spinta in più per la corsa Champions: San Siro, la casa del diavolo. Tra le varie sfide più difficili e complesse, molte si giocheranno tra le mura amiche già a partire dal derby contro l'Inter l'8 marzo.

Il calendario, però, cita ben 6 trasferte per i ragazzi di Allegri, tra cui quella di Napoli, forse la più dura, alla 31esima giornata di Serie A. Le altre saranno più semplici sulla carta: Cremonese, Lazio, Verona, Sassuolo e Genoa. 

Contro le big, però, San Siro è stato un vero e proprio fortino: a strappare un punto è stato solamente il Como, le altre son cadute tutte quante. Osservando l'andamento dei rossoneri in stagione, fanno più paura le sfide contro Torino Udinese e Cagliari. Con le squadre della parte destra della classifica, i rossoneri hanno lasciato per strada ben 10 punti, quelli che separano il Milan dall'Inter.

Allegri, infatti, non ha mai nascosto quanto sia importante il tifo e supporto dei propri tifosi, soprattutto nelle sfide grandi come quella contro il Napoli, dove i rossoneri dovettero difendere il 2-1 per ben 30 minuti di gioco più recupero. Il Milan ha, infatti, la media spettatori più alta di tutta la Serie A: 73mila tifosi a gara.

La prima di una serie di tappe legate alla corsa alla Champions League è quella di domenica contro la Cremonese in trasferta e, i rossoneri sono chiamati a tornare a Milano con 3 punti in tasca. Nonostante la sconfitta contro il Parma, tra le mura di Milanello regna l'ottimismo.

