Come scrive 'Tuttosport'Pulisic ha partecipato a 10 gol del Milan nel primo trimestre di campionato. L’ultimo gol ufficiale dell'attaccante risale a due mesi fa contro il Verona. La caviglia e la borsite non gli permettono di stare al meglio in campo. La fiducia nei suoi confronti non sarebbe cambiata mai. Gerry Cardinale parlò direttamente con l'attaccante a testimonianza di come la proprietà consideri Pulisic centrale nel suo progetto a medio-lungo termine, anche se non si è ancora arrivati al rinnovo di contratto. Per Allegri è un calciatore importante e spera di poterlo rivedere brillante già da domenica contro la Cremonese. Per la Champions League il Milan ha bisogno di Pulisic.