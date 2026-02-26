Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Pulisic al centro nel progetto a medio lungo termine del Milan: le possibili offerte …

CALCIOMERCATO MILAN

Pulisic al centro nel progetto a medio lungo termine del Milan: le possibili offerte …

Pulisic al centro nel progetto a medio lungo termine del Milan: le possibili offerte ...
Calciomercato Milan, Pulisic dovrebbe restare le centro del progetto rossonero nell'arco del medio lungo termine. Offerte possibili. Ecco le novità da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'Tuttosport'Pulisic ha partecipato a 10 gol del Milan nel primo trimestre di campionato. L’ultimo gol ufficiale dell'attaccante risale a due mesi fa contro il Verona. La caviglia e la borsite non gli permettono di stare al meglio in campo. La fiducia nei suoi confronti non sarebbe cambiata mai. Gerry Cardinale parlò direttamente con l'attaccante a testimonianza di come la proprietà consideri Pulisic centrale nel suo progetto a medio-lungo termine, anche se non si è ancora arrivati al rinnovo di contratto. Per Allegri è un calciatore importante e spera di poterlo rivedere brillante già da domenica contro la Cremonese. Per la Champions League il Milan ha bisogno di Pulisic. 

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli>>>

Come sottolinea il quotidiano Pulisic rende meglio in un attacco a tre rispetto al 3-5-2 di questa stagione e Allegri potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico in vista della prossima stagione. Il rendimento generale dello statunitense con i rossoneri, si legge, non sarebbe mai passato inosservato né in Premier League né in altri contesti come quello arabo e non sarebbe da escludere che in estate possano arrivare offerte.

 

Leggi anche
Vocalelli sicuro: “Il Milan non ha perso lo scudetto. Allegri ha il merito di …”
Milan, Vocalelli: “I rossoneri non hanno frenato” Ecco il confronto in Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA