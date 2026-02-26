Se si guarda la passata stagione, infatti, i numeri, bene o male, sono quasi gli stessi. L'unica differenza sostanziale sta nell'accelerazione da parte dell'Inter di Chivu. Anche il Napoli, la scorsa stagione, aveva la stessa quota punti dei rossoneri di quest'anno:

"È dunque l’Inter che ha accelerato — oggi è a 64 contro i 57 della passata stagione — e non il Milan che ha frenato. Il Napoli, alla ventiseiesima, aveva 56 punti, insomma era praticamente dove è oggi il Milan. Per questo ha poi avuto l’energia e la bravura per approfittare del calo dei battistrada, che hanno pagato in Serie A lo sforzo di arrivare in finale di Champions."