Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Vocalelli: “I rossoneri non hanno frenato” Ecco il confronto in Serie A

RASSEGNA STAMPA

Milan, Vocalelli: “I rossoneri non hanno frenato” Ecco il confronto in Serie A

Milan, Vocalelli: 'I rossoneri non hanno frenato' Ecco i numeri in Serie A
Un tema ricorrente legato al Milan, è quello legato alla mancata partecipazione alla Champions: Allegri non ha approfittato? Vocalelli...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Un tema molto ricorrente se si guarda alla stagione del Milan, è quello legato alla mancata partecipazione alla Champions League. Secondo molti, infatti, i rossoneri avrebbero dovuto approfittare di più di questo vantaggio, avendo un calendario molto più leggero rispetto alle altre. Di questo tema ne ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport il giornalista Alessandro Vocalelli. Le sue parole:

Milan, parla Vocalelli

—  

"Il Milan non ha saputo approfittare del vantaggio di non giocare le Coppe? Domanda sbagliata e, come detto, basta guardare i numeri che non mentono mai. Alla ventiseiesima dello scorso campionato, l’Inter di Inzaghi aveva 57 punti, cioè appena tre in più del Milan di oggi. Avesse mantenuto lo stesso ritmo, il Milan ora sarebbe in piena corsa."

LEGGI ANCHE

Se si guarda la passata stagione, infatti, i numeri, bene o male, sono quasi gli stessi. L'unica differenza sostanziale sta nell'accelerazione da parte dell'Inter di Chivu. Anche il Napoli, la scorsa stagione, aveva la stessa quota punti dei rossoneri di quest'anno:

LEGGI ANCHE: Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli>>>

"È dunque l’Inter che ha accelerato — oggi è a 64 contro i 57 della passata stagione — e non il Milan che ha frenato. Il Napoli, alla ventiseiesima, aveva 56 punti, insomma era praticamente dove è oggi il Milan. Per questo ha poi avuto l’energia e la bravura per approfittare del calo dei battistrada, che hanno pagato in Serie A lo sforzo di arrivare in finale di Champions."

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Meravigliosa Dea. Grazie eroi”
Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve fuori. Dea mitica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA