PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Juve fuori. Dea mitica”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 26 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con la Champions League. Impresa dell'Atalanta, impresa sfiorata dalla Juventus. Inter, 60 milioni bruciati. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.

 

