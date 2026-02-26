Il Milan deve abbandonare il sogno scudetto. Dopo 26 giornate, i rossoneri si trovano a ben 10 punti di distanza dall'Inter capolista. In questi ultimi giorni in molti hanno parlato, facendo anche paragoni tra la stagione di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte . Un confronto che però, secondo Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport , può essere non del tutto corretto: Conte ha fatto meglio di Allegri? La riposta di Vocalelli:

Milan, parla Vocalelli

"Qualcuno può sintetizzare che Conte, lo scorso anno, è stato più bravo di Allegri? No, come detto, no. Le condizioni sono cambiate completamente e si può anche dire una cosa: il Napoli dello scorso anno — che partiva di rincorsa come i rossoneri quest’anno — era comunque più attrezzato. L’estate aveva portato Buongiorno, Gilmour, Neres e soprattutto Lukaku. Il Milan, che ha dovuto fare i conti con l’infortunio di Gimenez, si è rinforzato molto a centrocampo ma ha giocato un intero campionato senza un centravanti di ruolo, dai gol facili, sporchi."