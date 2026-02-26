Morten Thorsby ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri: le sue parole sul match di domenica
Il nuovo arrivo in casa Cremonese Morten Thorsby ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan di Massimiliano Allegri allo stadio "Giovanni Zini", in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30. Ecco, di seguito, le sue parole:
Verso Cremonese-Milan
—
Qual è l’umore in spogliatoio dopo le ultime settimane?
“Sappiamo tutti come funziona nel mondo del calcio, ci sono momenti e momenti. Quando non si vince possono esserci delle difficoltà, ma è solo attraverso il gruppo che se ne può uscire. Qui il gruppo c’è, è sano e ha tutte le possibilità per cambiare la situazione: in carriera mi è già capitato di vivere fasi del genere e so che le possiamo superare, serve impegnarsi ancora di più”.