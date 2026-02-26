Nella giornata di oggi, giovedì 25 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il prossimo impegno in campionato dei rossoneri:la trasferta contro la Cremonese. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti. Ecco il nome a centrocampo!
ULTIME MILAN NEWS
Milan, aria di cambiamenti? Estupinan ai saluti. Ecco il nome a centrocampo!
Le top news della giornata di oggi, giovedì 26 febbraio 2026, del Milan: dalla Serie A al calciomercato, tutte le novità