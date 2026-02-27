"Quando inizi una stagione da dirigente e allenatore dell'Inter pensi sempre a fare di tutto per vincere . Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto, che va bene andare in Champions ". Parole del direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio che manda una frecciata indiretta al Milan, visto che i rossoneri hanno sempre parlato del ritorno in Champions League come obiettivo principale di questa stagione. Ecco la pillola di Ausilio dall'intervista al canale YouTube 'Colpi da maestro'.

"Quando si parla di Inter, e di squadre di questo livello in Italia, parti sempre competitivo per vincere. Poi se non ti riesce perché sei più bravo o qualcun altro ne approfitta… Lo scorso anno siamo arrivati secondi a un punto dal Napoli: bravi loro, ma la differenza passa da tante cose. A inizio stagione l'Inter pensa di poter vincere campionato, Coppa Italia e Champions: poi non ci riesci, ma con questa mentalità costruisci la squadra e ci trasferisci gli obiettivi" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb').