"Quando inizi una stagione da dirigente e allenatore dell'Inter pensi sempre a fare di tutto per vincere. Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto, che va bene andare in Champions". Parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio che manda una frecciata indiretta al Milan, visto che i rossoneri hanno sempre parlato del ritorno in Champions League come obiettivo principale di questa stagione. Ecco la pillola di Ausilio dall'intervista al canale YouTube 'Colpi da maestro'.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Ausilio frecciata indiretta al Milan: “Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto”
ULTIME MILAN NEWS
Ausilio frecciata indiretta al Milan: “Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto”
Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato degli obiettivi stagionali dei nerazzurri lanciando una frecciata indiretta al Milan. Ecco l'estratto
LEGGI ANCHE: Jashari: "Ora sono al 100%. Il Milan è un sogno. Allegri grande allenatore. L'obiettivo ...">>>
"Quando si parla di Inter, e di squadre di questo livello in Italia, parti sempre competitivo per vincere. Poi se non ti riesce perché sei più bravo o qualcun altro ne approfitta… Lo scorso anno siamo arrivati secondi a un punto dal Napoli: bravi loro, ma la differenza passa da tante cose. A inizio stagione l'Inter pensa di poter vincere campionato, Coppa Italia e Champions: poi non ci riesci, ma con questa mentalità costruisci la squadra e ci trasferisci gli obiettivi" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb').
© RIPRODUZIONE RISERVATA