Milan, Caressa paragona Leao ad Henry: poi la bordata a Donnarumma. Su Allegri …

Milan, Caressa: "Leao può diventare il nuovo Henry. Vi spiego ..."

Sul caso Gianluigi Donnarumma: "Secondo me è il miglior portiere del mondo, lo è stato e continua a esserlo. Ha fatto una scelta, di vita anche, quando è andato via dal Milan per prendere un sacco di soldi al Paris Saint-Germain: una scelta economica, non sentimentale. Poi ci scandalizziamo che il Paris faccia una scelta economica e gli manchi di rispetto mandandolo via. Ma se tu nella tua vita fai delle scelte solamente e meramente economiche, quasi è ovvio che poi dall’altra parte le aziende con le quali collabori possano fare delle scelte che non hanno nulla a che vedere con il sentimento".