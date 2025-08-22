Milan, Caressa paragona Leao ad Henry: poi la bordata a Donnarumma. Su Allegri …

Sul Milan: "Sono curioso di vedere come Allegri riuscirà a mettere a posto il Milan. I rossoneri secondo me l’anno scorso hanno sicuramente dato meno di quanto potevano, senza le coppe probabilmente potranno fare meglio. Probabilmente, perché Allegri ha sempre detto che in realtà le coppe aiutano la crescita della squadra nel corso della stagione".
Su Rafael Leao: "Mi piace molto l’idea di Leao punta, secondo me potrebbe un’importante soluzione. Mi ricorda un po’ la storia di Henry che giocava laterale, sia ai tempi della Juventus che in Inghilterra; poi è andato a fare la prima punta e aveva caratteristiche un po’ simili a Leao e ha fatto la carriera che ha fatto in quella posizione. Credo che Leao possa diventare il nuovo Henry da questo punto di vista".
