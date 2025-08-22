Milan, Caressa paragona Leao ad Henry: poi la bordata a Donnarumma. Su Allegri …

Pianeta Milan
Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni proponendo un paragone tra Rafael Leao del Milan e Thierry Henry
Il giornalista Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare su Rafael Leao, attaccante del Milan, e proponendo un paragone con Thierry Henry. Ecco, dunque, le sue parole.

Sul caso Gianluigi Donnarumma: "Secondo me è il miglior portiere del mondo, lo è stato e continua a esserlo. Ha fatto una scelta, di vita anche, quando è andato via dal Milan per prendere un sacco di soldi al Paris Saint-Germain: una scelta economica, non sentimentale. Poi ci scandalizziamo che il Paris faccia una scelta economica e gli manchi di rispetto mandandolo via. Ma se tu nella tua vita fai delle scelte solamente e meramente economiche, quasi è ovvio che poi dall’altra parte le aziende con le quali collabori possano fare delle scelte  che non hanno nulla a che vedere con il sentimento".

Sul Milan: "Sono curioso di vedere come Allegri riuscirà a mettere a posto il Milan. I rossoneri secondo me l’anno scorso hanno sicuramente dato meno di quanto potevano, senza le coppe probabilmente potranno fare meglio. Probabilmente, perché Allegri ha sempre detto che in realtà le coppe aiutano la crescita della squadra nel corso della stagione".

Su Rafael Leao: "Mi piace molto l’idea di Leao punta, secondo me potrebbe un’importante soluzione. Mi ricorda un po’ la storia di Henry che giocava laterale, sia ai tempi della Juventus che in Inghilterra; poi è andato a fare la prima punta e aveva caratteristiche un po’ simili a Leao e ha fatto la carriera che ha fatto in quella posizione. Credo che Leao possa diventare il nuovo Henry da questo punto di vista".

