Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, da Fedez a Elettra Lamborghini: le voci rossonere in gara al Festival di Sanremo

ULTIME MILAN NEWS

Milan, da Fedez a Elettra Lamborghini: le voci rossonere in gara al Festival di Sanremo

Sanremo si tinge di rossonero: ecco i tifosi del Milan in gara al Festival
La 76ª edizione di Sanremo si tinge di rossonero. Ecco quali sono i concorrenti in gara al festival della canzone italiana che fanno il tifo per il Milan
Redazione PM

I riflettori si sono accesi sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno più che mai, la città dei fiori, si tinge di rossonero. Sul palco dell’Ariston, la prima serata, ha visto la presenza di Laura Pausini ad accompagnare la conduzione di Carlo Conti. La cantautrice bolognese, vincitrice del Festival nel 1993, è una tifosa milanista dichiarata.

Milan, le voci rossonere in gara a Sanremo

—  

Tra i concorrenti di questa edizione, il Milan trova più di un ambasciatore. Fedez, un tempo legato alla Curva Sud, è in gara con Male Necessario insieme a Marco Masini e ha già conquistato la top 5 della prima serata. Un titolo che per i tifosi rossoneri suona familiare, perché ogni stagione ha il suo “male necessario”, ogni ricostruzione passa da scelte dolorose. Basti pensare alle cessioni di Reijnders e Theo Hernandez in estate.

LEGGI ANCHE

C’è poi Malika Ayane con Animali notturni: una suggestione che sembra richiamare le notti europee, quelle in cui il Milan ha scritto la propria leggenda. E infine Elettra Lamborghini con Voilà, esclamazione che sa magia, come un tunnel di Leao o un lancio di Luka Modric.

LEGGI ANCHE: Milan, Allegri vuole Kean per l'attacco: sul taccuino di Tare c'è anche Vlahovic e non solo >>>

Quest'anno Sanremo parla anche rossonero. Perché quando il Milan entra in scena, che sia in campo o sul palco, la sfida si trasforma in spettacolo.

Leggi anche
Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse...
Milan, hai visto Tonali? Primo gol in Champions League e MVP della partita

© RIPRODUZIONE RISERVATA