Sanremo si tinge di rossonero: ecco i tifosi del Milan in gara al Festival

La 76ª edizione di Sanremo si tinge di rossonero. Ecco quali sono i concorrenti in gara al festival della canzone italiana che fanno il tifo per il Milan

I riflettori si sono accesi sulla 76ª edizione del Festival di Sanremo. Quest'anno più che mai, la città dei fiori, si tinge di rossonero. Sul palco dell’ Ariston, la prima serata, ha visto la presenza di Laura Pausini ad accompagnare la conduzione di Carlo Conti . La cantautrice bolognese, vincitrice del Festival nel 1993, è una tifosa milanista dichiarata.

Milan, le voci rossonere in gara a Sanremo

Tra i concorrenti di questa edizione, il Milan trova più di un ambasciatore. Fedez, un tempo legato alla Curva Sud, è in gara con Male Necessario insieme a Marco Masini e ha già conquistato la top 5 della prima serata. Un titolo che per i tifosi rossoneri suona familiare, perché ogni stagione ha il suo “male necessario”, ogni ricostruzione passa da scelte dolorose. Basti pensare alle cessioni di Reijnders e Theo Hernandez in estate.