Milan, Tonali brilla a Newcastle: primo gol in Champions e MVP del match

Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR
LEGGI ANCHE: Capello avvisa il Milan: "Attento dietro". Poi sentenzia: "Leao non è un centravanti e in più ..." >>>
Con il club inglese, l'ex beniamino rossonero ha già totalizzato 42 presenze in stagione, impreziosite da 3 gol e 5 assist. Le sue performance non stanno passando inosservate: dal Regno Unito si parla di diverse big di Premier League che lo stanno seguendo da vicino. L'Arsenal è in prima fila, ma non è da escludere un ritorno in Italia. Nonostante ciò il Newcastle, al momento, non sembra aprire ad alcuna cessione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA