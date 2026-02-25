Pianeta Milan
Milan, Tonali brilla a Newcastle: primo gol in Champions e MVP del match
Nella partita del Newcastle contro il Qarabag, valida per il ritorno dei playoff di Champions League, Tonali ha segnato il suo primo gol europeo e vinto il premio di Player of the Match
Ieri sera (24 febbraio), Sandro Tonali ha segnato il primo gol della sua carriera in Champions League. L'ex centrocampista del Milan ha sbloccato al 4' minuto Newcastle-Qarabag, match valido per i playoff di Coppa dei Campioni. I 'Magpies' hanno trionfato per 3-2 nella sfida del 'St James Park', qualificandosi così agli ottavi.

Milan, Tonali decisivo in Champions League

Al termine della partita, Tonali è stato premiato come Player of the Match per la seconda volta in questa stagione: era già successo il 5 novembre contro l'Athletic Bilbao. L'ex Milan è ormai un perno del centrocampo del Newcastle. Il tecnico, Eddie Howe, non rinuncia mai al proprio numero 8 quando è a disposizione.

Con il club inglese, l'ex beniamino rossonero ha già totalizzato 42 presenze in stagione, impreziosite da 3 gol e 5 assist. Le sue performance non stanno passando inosservate: dal Regno Unito si parla di diverse big di Premier League che lo stanno seguendo da vicino. L'Arsenal è in prima fila, ma non è da escludere un ritorno in Italia. Nonostante ciò il Newcastle, al momento, non sembra aprire ad alcuna cessione.

