Milan, Boban: 'Che Allegri non sia contento posso capirlo'

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente rossonero, ha parlato del possibile addio di Allegri al Milan dagli studi di Sky Sport. Ecco le sue parole
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Massimiliano Allegri non sarebbe soddisfatto delle attuali dinamiche interne al Milan e starebbe ragionando sul proprio futuro in vista dell'estate. In bilico anche il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Il tecnico rossonero avrebbe dubbi su diversi aspetti: dalla gestione, al mercato fino alla confusione societaria che ancora regna in Via Aldo Rossi. Sportitalia parla di punto più basso del rapporto tra l'attuale Milan e l'attuale Allegri.
Milan, le parole di Boban su Allegri
—
In merito al futuro di Massimiliano Allegri si è espresso anche Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan. Ecco, di seguito, il commento rilasciato dall'ex centrocampista croato dagli studi di Sky Sport al termine di Inter-Bodo Glimt 1-2 di Champions League.