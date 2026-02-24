Milan, Open VAR ‘promuove’ Piccinini. La bomba sul futuro di Allegri. Rossoneri salutano un obiettivo
Il var perchè non interviene? Domanda interessante. Ricordo che se avviene un contatto falloso anche con la palla lontana, viene data punizione o, se in area, calcio di rigore. Se andiamo a rivedere questa azione c'è un colpo di testa del difensore del Parma che mette la palla fuori area, c'è però Corvi che esce in maniera scomposta e abbatte Loftus-Cheek.
LEGGI ANCHE: Milan, Open VAR 'promuove' Piccinini. La bomba sul futuro di Allegri. Rossoneri salutano un obiettivo
In questo caso è curioso che i varisti non abbiano ritenuto doveroso andare a vedere se c'era un'imprudenza grave. Si dirà che anche Loftus cercava il pallone ma lui si è fermato mentre il portiere gli frana addosso. Qui dobbiamo onestamente parlare del fatto che si poteva dare calcio di rigore al Milan"
© RIPRODUZIONE RISERVATA