Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri tra Milan e Parma
Nel canale YouTube di QSVS, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri tra Milan e Parma. Il direttore ha voluto soffermarsi sull'episodio Corvi-Loftus-Cheek, chiedendosi coma mai il VAR non fosse intervenuto. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Rimane l'amaro in bocca per la vicenda arbitrale, e gli interventi del Var che hanno portato alla sconfitta. Ci sono state due situazioni su cui si può eccepire e su cui il Milan può fondare le sue proteste. La prima: quando il portiere Corvi piomba su Loftus-Cheek e lo tramortisce, siamo di fronte a qualcosa che in area di rigore generalmente viene penalizzata con calcio di rigore.

Il var perchè non interviene? Domanda interessante. Ricordo che se avviene un contatto falloso anche con la palla lontana, viene data punizione o, se in area, calcio di rigore. Se andiamo a rivedere questa azione c'è un colpo di testa del difensore del Parma che mette la palla fuori area, c'è però Corvi che esce in maniera scomposta e abbatte Loftus-Cheek.

In questo caso è curioso che i varisti non abbiano ritenuto doveroso andare a vedere se c'era un'imprudenza grave. Si dirà che anche Loftus cercava il pallone ma lui si è fermato mentre il portiere gli frana addosso. Qui dobbiamo onestamente parlare del fatto che si poteva dare calcio di rigore al Milan"

