Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri tra Milan e Parma

Nel canale YouTube di QSVS , il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha voluto spendere alcune parole sulla partita di ieri tra Milan e Parma . Il direttore ha voluto soffermarsi sull'episodio Corvi-Loftus-Cheek , chiedendosi coma mai il VAR non fosse intervenuto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Ravezzani

"Rimane l'amaro in bocca per la vicenda arbitrale, e gli interventi del Var che hanno portato alla sconfitta. Ci sono state due situazioni su cui si può eccepire e su cui il Milan può fondare le sue proteste. La prima: quando il portiere Corvi piomba su Loftus-Cheek e lo tramortisce, siamo di fronte a qualcosa che in area di rigore generalmente viene penalizzata con calcio di rigore.