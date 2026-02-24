A parlare della prestazione dei rossoneri contro il Parma a san Siro è stato Maurizio Pistocchi: Allegri è l'uomo giusto per il Milan?

La sconfitta del Milan che ha interrotto la striscia durata ben 24 giornate, ha fatto molto discutere. Contro il Parma a San Siro, i rossoneri di Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discutibile, di Troilo. Oltre all'aspetto arbitrale, molti hanno discusso della prestazione fornita dai rossoneri, che non sono stati in grado di rompere la difesa della formazione di Cuesta. A parlare di questa tematica è stato anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole: