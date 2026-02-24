La sconfitta del Milan che ha interrotto la striscia durata ben 24 giornate, ha fatto molto discutere. Contro il Parma a San Siro, i rossoneri di Allegri hanno perso 1-0 grazie ad un gol, molto discutibile, di Troilo. Oltre all'aspetto arbitrale, molti hanno discusso della prestazione fornita dai rossoneri, che non sono stati in grado di rompere la difesa della formazione di Cuesta. A parlare di questa tematica è stato anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi tramite il suo profilo X. Ecco, di seguito, le sue parole:
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Pistocchi su Allegri: “Sicuri che sia lui l’uomo giusto per il Milan?”
ULTIME MILAN NEWS
Pistocchi su Allegri: “Sicuri che sia lui l’uomo giusto per il Milan?”
A parlare della prestazione dei rossoneri contro il Parma a san Siro è stato Maurizio Pistocchi: Allegri è l'uomo giusto per il Milan?
Milan, senti Pistocchi—
LEGGI ANCHE: Milan, che danno contro il Parma: gli emiliani rompono il tabù che durava dal 2014
Le dichiarazioni di Pistocchi sulla partita del Milan: "A oggi, 23/2/2026 il Milan di Allegri, con una sola competizione da fare e nessuno stress da trasferte in giro per l’Europa sta a -10 dall’Inter, perde punti con le piccole che difendono con il blocco basso, dimostra una cronica incapacità a sviluppare un efficace gioco offensivo. La sua stagione ricorda quella tragicomica della Juventus 2023/24, quando fu in lotta con l’Inter sino a febbraio, poi crollò di botto finendo a -24 punti dai nerazzurri di Inzaghi. Sicuri che sia lui l’uomo giusto per ricostruire un giuoco e una mentalità “da Milan"?"
© RIPRODUZIONE RISERVATA