Secondo, appunto, Opta, come 12 anni fa il Milan ha concesso troppo, lasciando l'opportunità al Parma di avvicinarsi nell'area rossonera e segnare, anche se il gol è avvolto da numerose polemiche. Ora il Milan deve rimboccarsi le maniche e recuperare i punti persi. Il prossimo appuntamento sarà domenica 1 marzo alle ore 12.30 contro la Cremonese in trasferta dopodiché sarà derby.