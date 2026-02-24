Pianeta Milan
Milan, che danno contro il Parma: gli emiliani rompono il tabù che durava dal 2014

Il pareggio fumato contro il Parma a San Siro non lascia solamente l'amarezza per la classifica: il dato dei rossoneri
Alessia Scataglini
Il pareggio mancato contro il Parma a San Siro non lascia solamente l'amarezza per la classifica, ma aggiorna anche un dato statistico che 'evidenzia il periodo spento del Milan di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Opta, i 'Crociati' sono tornati a vincere contro il Milan a San Siro per la prima volta dal lontano marzo del 2014, ben 12 anni fa: la sfida, all'epoca, terminò con un netto 4-2. A segno Antonio Cassano (doppietta), Amauri e Jonathan Biabiany per il Parma; Adil Rami e Mario Balotelli per il Milan

Milan, che danno: il dato opta

Il successo di domenica rompe un'imbattibilità che, per l'appunto, durava da ben 12 anni, mettendo poi sotto i riflettori le fragilità della squadra guidata da Massimiliano Allegri. Se nel 2014 i rossoneri vivevano una fase di transizione, la sconfitta di 2 giorni fa da ancora più fastidio proprio perchè è arrivata in piena lotta Champions, confermando così le difficoltà dei rossoneri nel gestire le gare a San Siro contro squadre di 'media-bassa' classifica.

LEGGI ANCHE: Derby della Madonnina, Milan in allerta: chi potrebbe saltare la stracittadina?

Secondo, appunto, Opta, come 12 anni fa il Milan ha concesso troppo, lasciando l'opportunità al Parma di avvicinarsi nell'area rossonera e segnare, anche se il gol è avvolto da numerose polemiche. Ora il Milan deve rimboccarsi le maniche e recuperare i punti persi. Il prossimo appuntamento sarà domenica 1 marzo alle ore 12.30 contro la Cremonese in trasferta dopodiché sarà derby.

