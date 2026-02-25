Pellegatti: 'I desideri del Milan sono quelli di Allegri, ma occhio a Furlani...'

Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR
"Io con Allegri parlo. Amico è una parola grossa, però ci conosciamo da 15 anni. Parliamo spesso dei nostri amati cavalli e del Milan. Quando ci ho parlato l'ultima volta non aveva certamente il tono di chi ha dei dubbi sul proprio futuro. I desideri del Milan sono i desideri di Allegri, che già pensa a un centravanti, a un difensore e a un centrocampista. Ha le idee chiare sul suo futuro".
"Vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. Detto questo, sicuramente Massimiliano Allegri non ha gradito lo scorso gennaio, quando chiedeva un difensore e hanno provato a prendergli Mateta. Allegri vuole costruire qualcosa per il futuro, ma se capisce che la posizione di Igli Tare è in dubbio, che le idee di Furlani siano diverse, allora mi potrei aspettare di tutto".
