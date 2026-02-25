Pianeta Milan
Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”

Pellegatti: 'I desideri del Milan sono quelli di Allegri, ma occhio a Furlani...'
Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul futuro di Allegri al Milan dopo le notizie uscite negli ultimi giorni
Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico. Una notizia che ha gelato il cuore dei tifosi rossoneri, che si sono affezionati in fretta al tecnico livornese.

Milan, le parole di Pellegatti sul futuro di Allegri

In risposta alle parole di Criscitiello, si è espresso anche il noto giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ecco, di seguito, il suo pensiero sul futuro di Allegri, espresso nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

"Io con Allegri parlo. Amico è una parola grossa, però ci conosciamo da 15 anni. Parliamo spesso dei nostri amati cavalli e del Milan. Quando ci ho parlato l'ultima volta non aveva certamente il tono di chi ha dei dubbi sul proprio futuro. I desideri del Milan sono i desideri di Allegri, che già pensa a un centravanti, a un difensore e a un centrocampista. Ha le idee chiare sul suo futuro".

"Vuole costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno. Detto questo, sicuramente Massimiliano Allegri non ha gradito lo scorso gennaio, quando chiedeva un difensore e hanno provato a prendergli Mateta. Allegri vuole costruire qualcosa per il futuro, ma se capisce che la posizione di Igli Tare è in dubbio, che le idee di Furlani siano diverse, allora mi potrei aspettare di tutto".

