Milan , questa seconda parte di stagione potrebbe essere molto importante per il futuro di Ardon Jashari . Il centrocampista rossonero è arrivato in estate come grande colpo del calciomercato (insieme a Nkunku) del mercato del Diavolo. Purtroppo per lui la frattura alla gamba di fine agosto ha rallentato il suo inserimento in rossonero. Oggi però probabilmente è al suo picco a livello di salute e di forma e il brutto infortunio di Loftus-Cheek che ne avrà almeno per un paio di mesi, potrebbe aprirli ulteriormente la strada in rossonero. Allegri perde una pedina importante per il suo centrocampo e il suo attacco. Jashari potrebbe approfittare al massimo di questa opportunità.

Milan, ora è il tempo di Jashari

Contro il Parma è stato proprio Ardon a prendere il posto di Loftus-Cheek dopo lo scontro con Corvi che ha costretto l'inglese a lasciare il campo. E' la seconda volta consecutiva che Jashari viene preferito sia a Fofana che a Ricci ed è probabile che Allegri in questo momento voglia spingere con il doppio costruttore di gioco dal basso. Con Modric e Rabiot il centrocampo del Milan si completa molto bene. Per Jashari queste partite sono molto importanti per il suo futuro in rossonero: l'ex Bruges ora ha tutto lo spazio e le occasioni per dimostrare davvero quanto vale e quanto potrà dare al Milan nelle prossime stagioni. Si perché Ardon è un calciatore che ha tutte le qualità per diventare un pilastro del Diavolo. Vedremo come risponderà nelle prossime partite, probabilmente partendo già dalla Cremonese.