Milan, Ardon Jashari si appresta a vivere un finale di stagione molto importante per il suo futuro con la maglia rossonera. Ecco la nostra analisi
Milan, questa seconda parte di stagione potrebbe essere molto importante per il futuro di Ardon Jashari. Il centrocampista rossonero è arrivato in estate come grande colpo del calciomercato (insieme a Nkunku) del mercato del Diavolo. Purtroppo per lui la frattura alla gamba di fine agosto ha rallentato il suo inserimento in rossonero. Oggi però probabilmente è al suo picco a livello di salute e di forma e il brutto infortunio di Loftus-Cheek che ne avrà almeno per un paio di mesi, potrebbe aprirli ulteriormente la strada in rossonero. Allegri perde una pedina importante per il suo centrocampo e il suo attacco. Jashari potrebbe approfittare al massimo di questa opportunità.
Milan, ora è il tempo di Jashari
—
Contro il Parma è stato proprio Ardon a prendere il posto di Loftus-Cheek dopo lo scontro con Corvi che ha costretto l'inglese a lasciare il campo. E' la seconda volta consecutiva che Jashari viene preferito sia a Fofana che a Ricci ed è probabile che Allegri in questo momento voglia spingere con il doppio costruttore di gioco dal basso. Con Modric e Rabiot il centrocampo del Milan si completa molto bene. Per Jashari queste partite sono molto importanti per il suo futuro in rossonero: l'ex Bruges ora ha tutto lo spazio e le occasioni per dimostrare davvero quanto vale e quanto potrà dare al Milan nelle prossime stagioni. Si perché Ardon è un calciatore che ha tutte le qualità per diventare un pilastro del Diavolo. Vedremo come risponderà nelle prossime partite, probabilmente partendo già dalla Cremonese.