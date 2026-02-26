Milan, le ultime sulla situazione Allegri. Pronta una clamorosa offerta per...

Nel nostro ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', Stefano Bressi ci parla del mercato e del futuro di Massimiliano Allegri. Questi due argomenti sono strettamente legati tra di loro. Negli ultimi giorni, non è passata inosservata la forte dichiarazione di Michele Criscitiello (direttore di 'Sportitalia'), secondo il quale il tecnico dei rossoneri starebbe valutando attentamente il futuro al Milan. Difficile che Max saluti dopo un solo anno, ma in vista della prossima stagione lui spera che alcune richieste vengano esaudite, specialmente sul mercato. Uno dei nomi che l'ex Juventus avrebbe chiesto è quello di Moise Kean. Secondo le ultime indiscrezioni, per il giocatore della Fiorentina sarebbe già pronta una clamorosa offerta che, se confermata, dividerebbe il pensiero dei tifosi e non solo.
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Attenzione alla situazione Allegri: Max vuole alcuni cambiamenti, specialmente sul mercato …
ULTIME MILAN NEWS
Attenzione alla situazione Allegri: Max vuole alcuni cambiamenti, specialmente sul mercato …
Stefano Bressi, nel nostro ultimo video su YouTube, aggiorna per quanto riguarda il futuro di Allegri e le indiscrezioni di mercato
Di tutto questo e di tanto altro, come dei dettagli dell'offerta per Moise Kean, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!
© RIPRODUZIONE RISERVATA