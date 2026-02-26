Milan, le ultime sulla situazione Allegri. Pronta una clamorosa offerta per...

Nel nostro ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', Stefano Bressi ci parla del mercato e del futuro di Massimiliano Allegri. Questi due argomenti sono strettamente legati tra di loro. Negli ultimi giorni, non è passata inosservata la forte dichiarazione di Michele Criscitiello (direttore di 'Sportitalia'), secondo il quale il tecnico dei rossoneri starebbe valutando attentamente il futuro al Milan. Difficile che Max saluti dopo un solo anno, ma in vista della prossima stagione lui spera che alcune richieste vengano esaudite, specialmente sul mercato. Uno dei nomi che l'ex Juventus avrebbe chiesto è quello di Moise Kean. Secondo le ultime indiscrezioni, per il giocatore della Fiorentina sarebbe già pronta una clamorosa offerta che, se confermata, dividerebbe il pensiero dei tifosi e non solo.