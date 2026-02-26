Letizia: 'Ecco cosa dovrebbe capire il Milan da Juventus-Galatasaray'

Pianeta Milan
Juventus-Galatasaray decisa da Osimhen, Letizia: “Ecco cosa dovrebbe insegnare questa gara al Milan”

Francesco Letizia (Sportitalia) spiega su YouTube cosa dovrebbe insegnare la gara Juventus-Galatasaray al Milan in vista del prossimo anno. Ecco le sue parole
Nel suo ultimo video su YouTube, il giornalista di 'Sportitalia' Francesco Letizia ha parlato del Milan e di quanto sia importante avere una prima punta di alto livello. Per far capire il concetto, Letizia ha parlato della partita Juventus-Galatasaray, il ritorno del playoff di Champions League in cui la Juventus è andata molto vicino alla rimonta clamorosa.

Però, ai supplementari, la partita è stata decisa dal gol di Victor Osimhen che ha spento qualsiasi speranza bianconera. Nonostante la brutta partita dei turchi, alla fine la prima punta di caratura internazionale ha risolto il match con un'occasione sola. Ecco, quindi Letizia spiega che il Milan avrebbe bisogno di una punta forte come l'ex attaccante del Napoli per vincere e risolvere quelle gare in cui il numero 9 fa la differenza. Di seguito sono riportate le sue parole.

Milan, prendi lezione da Juventus-Galatasaray

"Juventus-Galatasaray ci dovrebbe insegnare che, tutto bello i passaggi, la costruzione, ma se non hai quello che ti butta dentro il pallone non vai da nessuna parte. Victor Osimhen è un attaccante formidabile, capace di cambiare da solo gli esiti di squadre e partite. Su Osimhen la Juventus sta provando a lavorare, c'è una clausola messa dal presidente del Napoli proprio per non far vendere Osimhen in Italia. È chiaro che difronte a clausole del genere diventano operazioni non realizzabili. Quindi non tanto Osimhen in sé per sé, che sarebbe un sogno meraviglioso...se potessi prendere un giocatore per il Milan quello sarebbe Osimhen".

Francesco Letizia ha poi aggiunto: "Non prenderei nessun altro al momento. Osimhen secondo me in Italia è devastante. Bisogna cercare un Osimhen, consapevole che c'è solo, che di forte come lui non ne esistono, però ecco: da Juve-Galatasaray dobbiamo uscire con un'idea precisa, che anche in momenti di difficoltà, anche nella serata sbagliata, se tu hai l'attaccante più forte vinci tu. E noi da troppi anni non abbiamo l'attaccante forte, perché sono convinto che questo Milan, con tutti i suoi limiti, se avesse Osimhen in attacco sarebbe un'altra squadra".

