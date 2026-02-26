Borghi commenta: 'Il Milan col Parma ha creato ma non ha concretizzato'

Pianeta Milan
Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista Stefano Borghi ha parlato della prestazione del Milan dopo il k.o. col Parma
Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il 26^ turno di Serie A. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un commento sul Milan e sulla prestazione nella sconfitta col Parma di Carlos Cuesta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

Milan-Parma, il commento di Stefano Borghi

"Il Milan arrivava alla partita con 24 giornate consecutive senza sconfitte, 19 gare consecutive andando in rete, è arrivato il Parma e tutte queste cose le ha cancellate. Una partita che porta anche alla questione arbitrale. La partita l’abbiamo vista, il Parma era partito anche forte con l’occasione di Pellegrino. Poi il Parma si è difeso, un Parma in salute, sempre rimasto in posizione tranquilla, avrebbe gradito lo 0-0 ma poi si è trovato a vincerla con un episodio di cui adesso parliamo".

Stefano Borghi ha poi continuato: "Ieri non ho avuto la sensazione di una squadra impacciata, lenta, poco propositiva, il Milan la partita l’ha giocata. I guai capitati a Gabbia e Loftus, il Milan si è presentato con la formazione più offensiva della stagione. Ha ritrovato la sua coppia principale davanti, ha messo due mezze ali di incursione, Bartesaghi nei tre dietro, Jashari è entrato bene. Io ho visto un Milan che la partita l’ha fatta, ha creato ma non ha concretizzato".

