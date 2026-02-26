Borghi commenta: 'Il Milan col Parma ha creato ma non ha concretizzato'

Stefano Borghi ha poi continuato: "Ieri non ho avuto la sensazione di una squadra impacciata, lenta, poco propositiva, il Milan la partita l’ha giocata. I guai capitati a Gabbia e Loftus, il Milan si è presentato con la formazione più offensiva della stagione. Ha ritrovato la sua coppia principale davanti, ha messo due mezze ali di incursione, Bartesaghi nei tre dietro, Jashari è entrato bene. Io ho visto un Milan che la partita l’ha fatta, ha creato ma non ha concretizzato".