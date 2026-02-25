Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro
Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe essere uno tra Fofana, Jashari e Ricci a sostituire Loftus-Cheek nella gara contro la Cremonese. Il francese, dopo un buon inizio di stagione, ha perso terreno nelle gerarchie di Allegri.
L'ex Torino è un elemento utile nelle rotazioni del Milan, ma quest'anno è partito soltanto otto volte dal primo minuto. Lo svizzero è subentrato a Loftus e, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo nella prima parte di stagione, sta finalmente trovando minuti e continuità.
