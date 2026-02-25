Pianeta Milan
Ecco tutte le soluzioni di Allegri per sostituire Loftus-Cheek in Cremonese-Milan

Domenica 1° marzo il Milan affronterà la Cremonese. Allegri dovrà fare a meno di Loftus-Cheek, out fino al termine della stagione: vediamo chi potrebbe giocare al suo posto
La sconfitta contro il Parma e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League hanno spento ogni sogno di scudetto per il Milan. Tuttavia, i rossoneri, non possono permettersi di rallentare: domenica 1° marzo saranno attesi allo "Zini" di Cremona dalla formazione di Davide Nicola.

Cremonese-Milan, chi gioca al posto di Loftus-Cheek?

Nella sfida contro la Cremonese, Allegri, dovrà fare a meno di Loftus-Cheek. L'inglese è stato operato d'urgenza dopo il brutto colpo subito nello scontro con Corvi. Stagione - di fatto - terminata per l'ex centrocampista del Chelsea. Un episodio davvero sfortunato, arrivato proprio nel momento in cui stava trovando continuità nel sistema rossonero.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', dovrebbe essere uno tra Fofana, Jashari e Ricci a sostituire Loftus-Cheek nella gara contro la Cremonese. Il francese, dopo un buon inizio di stagione, ha perso terreno nelle gerarchie di Allegri.

L'ex Torino è un elemento utile nelle rotazioni del Milan, ma quest'anno è partito soltanto otto volte dal primo minuto. Lo svizzero è subentrato a Loftus e, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo nella prima parte di stagione, sta finalmente trovando minuti e continuità.

