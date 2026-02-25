Pianeta Milan
Domenica 1° marzo, alle ore 12:30, il Milan farà visita alla Cremonese e per Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, potrebbero esserci dei cambi di formazione. Specialmente tra centrocampo (infortunio di Ruben Loftus-Cheek) e attacco. Il...
Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, nonostante la partita contro il Parma abbia confermato le solite difficoltà del Milan di Massimiliano Allegri a scardinare le difese delle squadre chiuse, le cosiddette 'medio-piccole', anche domenica 1° marzo, allo 'Zini', contro la Cremonese, il Diavolo confermerà il modulo 3-5-2.

Cremonese-Milan, spazio a Füllkrug dal 1' con Leão?

Allegri, infatti, non dovrebbe passare al 4-3-3, nonostante molti osservatori abbiano iniziato a chiederlo nelle ultime settimane. Anche visto che, probabilmente, riportare Christian Pulisic e Rafael Leão sugli esterni potrebbe contribuire al loro rilancio. Per Allegri, però, con il 3-5-2 il suo Milan è più coperto e rischia di meno in fase difensiva.

Potrebbe, però, esserci una variazione significativa in attacco: Niclas Füllkrug, che fin qui è partito una sola volta da titolare, sul campo della Fiorentina, potrebbe partire dall'inizio in Cremonese-Milan, con uno tra Pulisic e Leão (favorito) al suo fianco. Nel corso dei prossimi allenamenti si capirà se Allegri e il suo staff penseranno a questa soluzione.

