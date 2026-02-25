Domenica 1° marzo, alle ore 12:30, il Milan farà visita alla Cremonese e per Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, potrebbero esserci dei cambi di formazione. Specialmente tra centrocampo (infortunio di Ruben Loftus-Cheek) e attacco. Il...

Cremonese-Milan, spazio a Füllkrug dal 1' con Leão?

Allegri, infatti, non dovrebbe passare al 4-3-3, nonostante molti osservatori abbiano iniziato a chiederlo nelle ultime settimane. Anche visto che, probabilmente, riportare Christian Pulisic e Rafael Leão sugli esterni potrebbe contribuire al loro rilancio. Per Allegri, però, con il 3-5-2 il suo Milan è più coperto e rischia di meno in fase difensiva.