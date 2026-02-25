Pianeta Milan
Milan, novità nel percorso di recupero di Giménez: ecco cosa sta per succedere

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, è fermo da fine ottobre 2025 e in recupero dall'operazione alla caviglia subita a dicembre 2025. Ora, però, sembra che il calvario del 'Bebote' sia molto vicino alla sua conclusione
Daniele Triolo Redattore 

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha giocato l'ultima delle sue 11 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia lo scorso 28 ottobre 2025, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, da titolare contro l'Atalanta. Da lì, il 'Bebote' si è fermato per due mesi per un problema alla caviglia che, lo scorso 19 dicembre 2025, lo ha costretto all'operazione.

Milan, Giménez vicino al rientro!

—  

Tempi di recupero stimati, 3-4 mesi. A quanto pare, Giménez non solo ha rispettato la tabella di marcia, ma potrebbe rientrare anche prima del previsto in campo, visto come è andato bene il recupero dall'intervento. Secondo quanto riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, la prossima settimana Giménez si sottoporrà ad un nuova visita di controllo. Lo farà ad Amsterdam, in Olanda, laddove si è operato.

Se riceverà il via libera dei medici, il centravanti messicano riprenderà subito dopo il percorso di riatletizzazione per poi rientrare in campo, nella seconda metà del mese di marzo. Finora, in stagione, per lui un solo gol in Coppa Italia (il 23 settembre 2025, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce) e 2 assist equamente suddivisi tra le due competizioni a cui ha preso parte con il Diavolo di Massimiliano Allegri.

