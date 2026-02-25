Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, è fermo da fine ottobre 2025 e in recupero dall'operazione alla caviglia subita a dicembre 2025. Ora, però, sembra che il calvario del 'Bebote' sia molto vicino alla sua conclusione

Daniele Triolo Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 13:36)

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha giocato l'ultima delle sue 11 partite stagionali tra Serie A e Coppa Italia lo scorso 28 ottobre 2025, alla 'New Balance Arena' di Bergamo, da titolare contro l'Atalanta. Da lì, il 'Bebote' si è fermato per due mesi per un problema alla caviglia che, lo scorso 19 dicembre 2025, lo ha costretto all'operazione.