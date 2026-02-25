Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, troppi ritardi e un’altra multa di 20mila euro: “Recidiva reiterata continuata”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, troppi ritardi e un’altra multa di 20mila euro: “Recidiva reiterata continuata”

Milan, ritardi continui e un'altra multa di 20mila euro: 'Recidiva reiterata continuata'
Il Milan, dopo la partita persa a 'San Siro' contro il Parma, ha subito un'altra multa dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Il motivo? Sempre lo stesso, ovvero i continui ritardi nell'ingresso in campo per primo e secondo tempo
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, abbia inflitto una multa di 20mila euro al Milan, a titolo di responsabilità oggettiva dopo la partita di 'San Siro' contro il Parma, per "avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

Milan, una multa dietro l'altra: tutte le cifre pagate finora

—  

Il Milan paga, come recita la nota, la "recidiva continuata". La 'rosea', infatti, ha fatto notare come non sia la prima volta, in questa stagione, che i rossoneri ricevono un'ammenda di questo tipo. Il club di Via Aldo Rossi, per lo stesso motivo, ha pagato 4mila euro dopo Lecce-Milan, 5mila dopo Milan-Bologna, 3mila dopo Udinese-Milan. Poi ancora, 8mila dopo Milan-Roma, 10mila dopo Milan-Verona, Fiorentina-Milan e Milan-Lecce.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Capello avvisa il Milan: "Attento dietro". Poi sentenzia: "Leao non è un centravanti e in più ..." >>>

Non è tutto. Perché prima dei 20mila euro di multa per Milan-Parma erano arrivati 15mila euro di multa, per lo stesso identico motivo, in Roma-Milan. Se si tratta di una strategia per innervosire l'avversario, non è chiaro. Quel che è certo è che alla società sta costando molto caro.

Leggi anche
Milan, spazio al doppio play? Sembra scoccata l’ora di Jashari con Modric. L’analisi
Prima pagina Tuttosport: “Ricordatevi che siete la Juve. Figuraccia Inter, vanno in fumo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA