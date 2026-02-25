Il Milan, dopo la partita persa a 'San Siro' contro il Parma, ha subito un'altra multa dal Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea. Il motivo? Sempre lo stesso, ovvero i continui ritardi nell'ingresso in campo per primo e secondo tempo
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, abbia inflitto una multa di 20mila euro al Milan, a titolo di responsabilità oggettiva dopo la partita di 'San Siro' contro il Parma, per "avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".
Milan, una multa dietro l'altra: tutte le cifre pagate finora
Il Milan paga, come recita la nota, la "recidiva continuata". La 'rosea', infatti, ha fatto notare come non sia la prima volta, in questa stagione, che i rossoneri ricevono un'ammenda di questo tipo. Il club di Via Aldo Rossi, per lo stesso motivo, ha pagato 4mila euro dopo Lecce-Milan, 5mila dopo Milan-Bologna, 3mila dopo Udinese-Milan. Poi ancora, 8mila dopo Milan-Roma, 10mila dopo Milan-Verona, Fiorentina-Milan e Milan-Lecce.