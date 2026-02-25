Va sempre ricordato come i rossoneri arrivassero da un ottavo posto in campionato e, nell'ultimo calciomercato estivo, avessero cambiato più di metà rosa. Il Milan di Allegri, lungo il suo cammino, per il 'CorSport' ha acquisito credito e credibilità. Il secondo posto in classifica, a + 4 su Napoli e Roma, + 8 sulla Juventus, è tutt'altro che casuale. Ma ampiamente meritato.

È l'Inter che non sbaglia un colpo: 21 vittorie su 26 — Le critiche, di certo, non mancano, soprattutto dal punto di vista del gioco che il Milan di Allegri propone. Ma non va dimenticato come, un anno fa, di questi tempi, il Diavolo avesse 14 punti in meno. E come i rossoneri stiano viaggiando, di fatto, ad una media-punti importante.

Il Milan di Allegri ha conquistato 54 punti in 26 giornate: nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022, quella dello Scudetto con Stefano Pioli, i punti erano 56. Quel biennio è stato il migliore con Pioli in panchina e Allegri sta tenendo il ritmo. A conti fatti, il Diavolo potrebbe duellare ancora per lo Scudetto in qualsiasi campionato, ha solo avuto la sfortuna di trovarsi davanti un'Inter che non sbaglia un colpo (21 vittorie su 26 partite).