Milan, lo stop con il Parma ha fatto male. Ma niente è ancora compromesso nell’alta classifica

Il Milan di Massimiliano Allegri si è arreso, 0-1, a 'San Siro' contro il Parma nell'ultima giornata di campionato. Lotta Scudetto compromessa, è vero, ma il percorso dei rossoneri è molto positivo. E non molto distante da quello del 2022
Il k.o. interno, 0-1, contro il Parma, caratterizzato dalle tante polemiche arbitrali, indubbiamente, ha lasciato enorme tristezza in casa Milan. Come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Diavolo di Massimiliano Allegri sarebbe voluto arrivare al derby incollato all'Inter, per provare a sognare in grande in chiave Scudetto.

Milan, con Allegri si vola: quasi ai livelli del Pioli dello Scudetto

Il campo, però, ha parlato sentenziando come i rossoneri - oggi - non siano ancora maturi e completi per puntare al bersaglio grosso. La stagione del Milan di Allegri non è assolutamente da buttare: sono arrivate le precoci eliminazioni in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, dove si poteva e si doveva fare di più, ma il percorso in campionato è positivo.

Va sempre ricordato come i rossoneri arrivassero da un ottavo posto in campionato e, nell'ultimo calciomercato estivo, avessero cambiato più di metà rosa. Il Milan di Allegri, lungo il suo cammino, per il 'CorSport' ha acquisito credito e credibilità. Il secondo posto in classifica, a + 4 su Napoli e Roma, + 8 sulla Juventus, è tutt'altro che casuale. Ma ampiamente meritato.

È l'Inter che non sbaglia un colpo: 21 vittorie su 26

Le critiche, di certo, non mancano, soprattutto dal punto di vista del gioco che il Milan di Allegri propone. Ma non va dimenticato come, un anno fa, di questi tempi, il Diavolo avesse 14 punti in meno. E come i rossoneri stiano viaggiando, di fatto, ad una media-punti importante.

Il Milan di Allegri ha conquistato 54 punti in 26 giornate: nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022, quella dello Scudetto con Stefano Pioli, i punti erano 56. Quel biennio è stato il migliore con Pioli in panchina e Allegri sta tenendo il ritmo. A conti fatti, il Diavolo potrebbe duellare ancora per lo Scudetto in qualsiasi campionato, ha solo avuto la sfortuna di trovarsi davanti un'Inter che non sbaglia un colpo (21 vittorie su 26 partite).

