Derby Inter-Milan, Laura Pausini festeggia e punzecchia gli interisti | SOCIAL

Vincitrice di premi importanti come il Sanremo del 1993 nella categoria Nuove Proposte con La solitudine, un Grammy Award nel 2006 per il miglior album pop latino ed un Golden Globe nel 2021 per la miglior canzone originaleIo sì nel film La vita davanti a sé, Laura Pausini non ha mai nascosto la sua passione e fede per il Milan.