C’è tanto Diavolo nel destino di Nicola: Cremonese-Milan può essere decisiva per la sua panchina

Cremonese, Nicola a rischio: decisiva col Milan. Pronto un ex rossonero?
A rischio la panchina di Davide Nicola. Cremonese-Milan decisiva per il suo futuro. Intanto ci sono stati contatti per un ex rossonero
Dal Milan ... al Milan? L'allenatore della Cremonese Davide Nicola rischia di salutare la sua panchina proprio contro la squadra con cui cominciò la sua avventura in Serie A con i grigiorossi. Come noto, il Milan di Massimiliano Allegri, prima della sconfitta col Parma, aveva perso in Serie A solo contro la Cremonese nella prima giornata di campionato. I grigiorossi espugnarono 'San Siro' grazie ai gol di Baschirotto e di Bonazzoli.

Dopo quel successo, la stagione della Cremonese era continuata molto bene, arrivando a totalizzare 20 punti nelle prime 14 partite e si pensava che la salvezza fosse ormai una tappa sicura del campionato dei neopromossi. Invece non è più così sicura la permanenza in Serie A. Dall'ultima vittoria, datata 7 dicembre, sono arrivate 12 partite consecutive senza successo, con soli 4 pareggi.

Ora i grigiorossi si ritrovano risucchiati all'interno della lotta retrocessione con 24 punti, a pari del Lecce terzultimo e della Fiorentina sedicesima. Secondo quanto riporta 'Tuttomercatoweb', la prossima gara col Milan di domenica potrebbe risultare fatale per la panchina di Nicola. Secondo il noto sito di calciomercato, la dirigenza grigiorossa avrebbe avuto dei primi contatti con Marco Giampaolo, peraltro ex tecnico del Milan. In caso di k.o. con i rossoneri, sarà da tenere d'occhio questa situazione legata a Nicola, che nel Milan vede forse l'ultima spiaggia per tenere salda la sua panchina.

