Cremonese, Nicola a rischio: decisiva col Milan. Pronto un ex rossonero?

Ora i grigiorossi si ritrovano risucchiati all'interno della lotta retrocessione con 24 punti, a pari del Lecce terzultimo e della Fiorentina sedicesima. Secondo quanto riporta 'Tuttomercatoweb', la prossima gara col Milan di domenica potrebbe risultare fatale per la panchina di Nicola. Secondo il noto sito di calciomercato, la dirigenza grigiorossa avrebbe avuto dei primi contatti con Marco Giampaolo, peraltro ex tecnico del Milan. In caso di k.o. con i rossoneri, sarà da tenere d'occhio questa situazione legata a Nicola, che nel Milan vede forse l'ultima spiaggia per tenere salda la sua panchina.
