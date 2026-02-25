Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Tegola per Sarri: nuovo infortunio per Rovella. Salterà la gara col Milan?

SERIE A

Tegola per Sarri: nuovo infortunio per Rovella. Salterà la gara col Milan?

La Lazio perde ancora Rovella. Il centrocampista salterà il Milan?
Brutte notizie per la Lazio di Sarri. Nicolò Rovella dovrà stare fuori circa due mesi dopo l'infortunio col Cagliari. Salterà il Milan?
Redazione

Stagione da incubo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio, rientrato da poco dopo cinque mesi di stop per pubalgia, si è fermato di nuovo nella sfida di sabato sera contro il Cagliari di Pisacane. In seguito a una trattenuta del difensore rossoblù Ze Pedro, Rovella è caduto rovinosamente sulla spalla, restando a terra dolorante per alcuni minuti. Dopo le prime cure ha provato a stringere i denti, ma intorno all'ora di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio.

Lazio, Rovella out: salterà la gara col Milan

—  

Il club biancoceleste ha comunicato che il giocatore è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi per la frattura della clavicola. I tempi di recupero non sono ancora definiti con precisione, ma si parla di circa due mesi di stop. L'obiettivo è rientrare per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, fissato per il 22 aprile. Sicura, invece, l'assenza del centrocampista italiano contro il Milan il prossimo 15 marzo.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Parma, polemiche e arbitri. Pairetto e i suggerimenti a Piccinini: non è così che va usato il VAR>>>

Questo il comunicato del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Rovella è stato sottoposto nel pomeriggio odierno a intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi della frattura della clavicola destra, riportata nel corso della gara disputata a Cagliari. L'intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni il programma riabilitativo specifico, sotto il costante monitoraggio dello staff medico biancoceleste".

Leggi anche
Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan
Matri: “Il problema del Milan è la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una...

© RIPRODUZIONE RISERVATA