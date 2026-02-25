La Lazio perde ancora Rovella. Il centrocampista salterà il Milan?

Stagione da incubo per Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio, rientrato da poco dopo cinque mesi di stop per pubalgia, si è fermato di nuovo nella sfida di sabato sera contro il Cagliari di Pisacane. In seguito a una trattenuta del difensore rossoblù Ze Pedro, Rovella è caduto rovinosamente sulla spalla, restando a terra dolorante per alcuni minuti. Dopo le prime cure ha provato a stringere i denti, ma intorno all'ora di gioco è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a chiedere il cambio.