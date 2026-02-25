Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan

DERBY

Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan

Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan
L'Inter di Cristian Chivu perde, complessivamente 2-5 tra andata e ritorno, ai playoff contro i norvegesi dek Bodø/Glimt e saluta già a febbraio la Champions League: il derby contro il Milan ha ora una data, seppur ufficiosa, per la sua disputa
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter di Cristian Chivu saluta - in malo modo - la Champions League 2025-2026. Dopo la sconfitta, 1-3, maturata nella partita di andata dei playoff in Norvegia, infatti, i nerazzurri perdono nuovamente, 1-2, anche a 'San Siro' contro un super Bodø/Glimt, guidato in campo dall'ex milanista Jens Petter Hauge, in rete in entrambe le partite.

Derby Milan-Inter, ecco quando si giocherà

—  

Con l'eliminazione dell'Inter dalla Champions, ora, si ha la data - seppur ufficiosa - per la disputa del derby di Milano contro il Milan, big match della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Se l'Inter fosse andata avanti nella competizione, il derby avrebbe potuto avere luogo sabato 7 marzo alle ore 18:00 (un'ipotesi concreta se i nerazzurri avessero giocato martedì 10 marzo il match di andata degli ottavi di Champions).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino >>>

Senza più l'impegno europeo, però, i nerazzurri non sono più legati a vincoli di giorni o orari. Pertanto, il derby Milan-Inter si disputerà a 'San Siro' domenica 8 marzo alle ore 20:45. Sarà uno dei grandi appuntamenti della stagione e andrà in diretta in esclusiva su 'DAZN'. La data sarà ufficializzata venerdì 27 febbraio, quando la Lega Calcio ratificherà il calendario definitivo degli anticipi e dei posticipi delle prossime giornate di campionato.

Leggi anche
Matri: “Il problema del Milan è la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una...
Pastore: “Milan-Parma è un esempio perfetto, se fischi fallo su Maignan il Var non può...

© RIPRODUZIONE RISERVATA