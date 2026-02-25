Senza più l'impegno europeo, però, i nerazzurri non sono più legati a vincoli di giorni o orari. Pertanto, il derby Milan-Inter si disputerà a 'San Siro' domenica 8 marzo alle ore 20:45. Sarà uno dei grandi appuntamenti della stagione e andrà in diretta in esclusiva su 'DAZN'. La data sarà ufficializzata venerdì 27 febbraio, quando la Lega Calcio ratificherà il calendario definitivo degli anticipi e dei posticipi delle prossime giornate di campionato.