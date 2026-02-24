Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Matri: “Il problema del Milan è la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa”

MILAN-PARMA

Matri: “Il problema del Milan è la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa”

Matri sul match contro il Parma: 'Il Milan deve gestire meglio i momenti'
Alessandro Matri, ex attaccante del Milan, è intervenuto durante l'ultima puntata di '4-3-3', trasmissione di DAZN, per commentare la sconfitta contro il Parma
Redazione PM

La sconfitta contro il Parma ha spento ogni sogno di scudetto del Milan. I rossoneri sono stati beffati nel finale dal gol di Troilo, inizialmente annullato dall'arbitro Piccinini, poi convalidato dopo l'intervento del Var. La squadra di Allegri ora è a 10 punti dall'Inter, una distanza quasi impossibile da colmare.

Milan, le parole di Matri

—  

In merito Milan-Parma si è espresso anche l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri. Ecco, di seguito, il suo commento nell'ultima puntata di '4-3-3', programma in onda sulle reti di DAZN.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, che danno contro il Parma: gli emiliani rompono il tabù che durava dal 2014

"Il problema del Milan secondo me è che non ha la gestione dei momenti. Nei minuti finali diventa una squadra frettolosa e perde l'idea per arrivare a fare gol. E invece è lì che deve rallentare. Contro il Parma aveva approcciato bene la gara, era in dominio assoluto, non aveva sofferto niente. Col passare del tempo le azioni sono diventate frenetiche, più errori, e poi dopo ti abbassi e concedi. E queste sono le partite che rischi di perdere. Però per me deve gestire al meglio queste partite qua. Deve calmarsi e gestire meglio mentalmente le partite".

Leggi anche
Pastore: “Milan-Parma è un esempio perfetto, se fischi fallo su Maignan il Var non può...
Milan, Zazzaroni: “Quello che è successo a San Siro non può esistere. Il Var deve essere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA