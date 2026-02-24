Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan, Zazzaroni: “Quello che è successo a San Siro non può esistere. Il Var deve essere usato con coscienza”

Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', commenta la scelta del titolo "Ci Arrendiamo", pubblicato sulla prima pagina della testata a seguito degli episodi arbitrali del week-end
Redazione PM

La 26ª giornata del campionato di Serie A si è portata dietro un'enorme scia di polemiche per le decisioni arbitrali. Dall'abbaglio di Chiffi in Atalanta-Napoli all'inopportuno intervento del Var in Milan-Parma. Gli episodi saranno analizzati oggi nel consueto appuntamento con 'Open VAR', in onda sui canali di DAZN.

Milan, le parole di Zazzaroni sugli episodi arbitrali

In merito agli episodi della giornata di campionato appena conclusa, il 'Corriere dello Sport' ha titolato in prima pagina: "Ci Arrendiamo!". Il direttore del quotidiano, Ivan Zazzaroni, ha commentato la scelta in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Il nostro titolo era chiaramente provocatorio: imponeva una riflessione che spero venga fatta. Il calcio è sempre stato un gioco molto semplice ma se le regole vengono applicate male, se non sono chiare, se sono confuse, sembra di essere in assenza di regole. Ognuno fa come gli pare e di fronte a una situazione come questa o si interviene pesantemente oppure la gente si allontanerà dal calcio".

"Questo è un dato di fatto assoluto. Quello che è accaduto a Bergamo e a San Siro non può più esistere: ci vogliono regole chiare, poche, definite, non interpretabili. E soprattutto l'utilizzo del Var deve essere fatto con coscienza", ha chiosato Zazzaroni.

