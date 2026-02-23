Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan-Parma, Bucchioni sul fallo di Troilo: “Uno scandalo senza fine, il gol era da annullare”

Il giornalista Enzo Bucchioni non ha potuto fare a meno di parlare dell'episodio che ha deciso Milan-Parma: il gol (irregolare) di Mariano Troilo. Ecco il suo editoriale
Redazione PM

Milan-Parma è stata profondamente condizionata da un grossolano errore arbitrale, l'ennesimo di questa stagione. Nel suo editoriale per 'TMW', il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato l'episodio che ha portato al gol di Troilo. Ecco, di seguito, un estratto delle sue parole

Milan-Parma, il commento di Bucchioni

Sul Var: "Uno scandalo continuo, senza sosta, senza fine, anche ieri il Var ha pesantemente condizionato due partite fondamentali per la corsa Champions. Il Var è nato per aiutare l’arbitro a sbagliare di meno, anche ieri invece sia a Bergamo che a San Siro, li hanno fatti sbagliare di più".

Sul direttore di gara: "L’arbitro Piccinini, insufficiente comunque. Vede un'ostruzione di Valenti che impedisce a Maignan di intervenire liberamente su calcio d’angolo e annulla il gol di testa di Troilo del Parma. E’ una decisione giusta a termini di regolamento, andatevi a rileggere l’articolo in questione, e comunque non trattasi di chiaro ed evidente errore perché il contatto c’è stato e la valutazione è di campo".

Disastro del VAR

Sull'errore: "Il varista Camplone invece decide di diventare protagonista, manda il debole Piccinini al monitor e gli suggerisce di assegnare il gol. Andatevi a rivedere cosa fa Valenti, la sua dinamica, ma perfino l’espressione del viso. Sta facendo una furbata e lo sa, Piccinini l’aveva intuito e il Var invece di aiutarlo l’ha fatto sbagliare".

Sul campionato: "Intanto il campionato prosegue e con un vantaggio di dieci punti su un Milan in chiara difficoltà, l’Inter ha messo le mani sullo scudetto come si pensava da sempre. Abbiamo cercato dei rivali possibili, dal Napoli prima al Milan dopo, ma i nerazzurri sono nettamente i più forti".

