Sul direttore di gara: "L’arbitro Piccinini, insufficiente comunque. Vede un'ostruzione di Valenti che impedisce a Maignan di intervenire liberamente su calcio d’angolo e annulla il gol di testa di Troilo del Parma. E’ una decisione giusta a termini di regolamento, andatevi a rileggere l’articolo in questione, e comunque non trattasi di chiaro ed evidente errore perché il contatto c’è stato e la valutazione è di campo".

Disastro del VAR — Sull'errore: "Il varista Camplone invece decide di diventare protagonista, manda il debole Piccinini al monitor e gli suggerisce di assegnare il gol. Andatevi a rivedere cosa fa Valenti, la sua dinamica, ma perfino l’espressione del viso. Sta facendo una furbata e lo sa, Piccinini l’aveva intuito e il Var invece di aiutarlo l’ha fatto sbagliare".

Sul campionato: "Intanto il campionato prosegue e con un vantaggio di dieci punti su un Milan in chiara difficoltà, l’Inter ha messo le mani sullo scudetto come si pensava da sempre. Abbiamo cercato dei rivali possibili, dal Napoli prima al Milan dopo, ma i nerazzurri sono nettamente i più forti".