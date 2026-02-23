Milan-Parma, Bergomi fa notare: 'Tutto l'anno che i rossoneri giocano così'

"Il Milan è tutto l'anno che gioca in questa maniera. Nel primo tempo gioca poco in pressione e con questi due attaccanti che non danno punti di riferimento, per poi nel secondo tempo accelerare. È il principio che il Milan può invertire con i giocatori che ha: essere più aggressivo nella prima parte. Il Parma si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile"