Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bergomi analizza: “Il Milan è tutto l’anno che gioca in questa maniera. Col Parma …”

MILAN-PARMA

Bergomi analizza: “Il Milan è tutto l’anno che gioca in questa maniera. Col Parma …”

Milan-Parma, Bergomi fa notare: 'Tutto l'anno che i rossoneri giocano così'
Nel post partita di Milan-Parma, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha commentato la prestazione dei rossoneri. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport 24'
Redazione

La 26^ giornata di Serie A volge al termine con la gara tra Bologna e Udinese, ma ha lasciato un verdetto importante per quanto riguarda la lotta Scudetto. Parliamo, ovviamente, della sconfitta del Milan di Massimiliano Allegri contro il Parma di Carlos Cuesta che ha lanciato l'Inter di Chivu verso la vittoria del titolo, attualmente a +10 sui rossoneri secondi.

A proposito della gara persa dal Diavolo, l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi si è espresso su 'Sky Sport 24' nel post partita. Ecco, di seguito, le sue parole sulla prestazione del Milan contro il Parma.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, il k.o. col Parma ha confermato un problema noto. Perché non provare a cambiare modulo? 

"Il Milan è tutto l'anno che gioca in questa maniera. Nel primo tempo gioca poco in pressione e con questi due attaccanti che non danno punti di riferimento, per poi nel secondo tempo accelerare. È il principio che il Milan può invertire con i giocatori che ha: essere più aggressivo nella prima parte. Il Parma si difende bene e se non la sblocchi subito diventa difficile"

Leggi anche
Milan, il k.o. col Parma ha confermato un problema noto. Perché non provare a cambiare modulo?
Milan-Parma, Ravezzani commenta: “La squadra ha giocato in modo dominante. Le punte non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA