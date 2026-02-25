Pianeta Milan
Cremonese-Milan, assenze pesanti per i grigiorossi di Nicola: la situazione

Le condizioni degli infortunati in casa Cremonese in vista della sfida contro il Milan di domenica 1° marzo. Ecco come stanno Baschirotto e Floriani Mussolini
Domenica 1 marzo, alle 12.30, lo "Zini" sarà teatro di Cremonese-Milan, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta interna contro il Parma, mentre la squadra di Nicola, che non vince in campionato da 12 partite, proverà a fare lo sgambetto al Diavolo, proprio come all'andata.

Secondo quanto riportato da 'Cremonasport', Federico Baschirotto non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Il centrale grigiorosso, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di San Siro, è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia. L'ex Lecce ha saltato anche la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Lo staff medico non intende forzare i tempi di recupero.

Situazione un po' diversa per quanto riguarda Floriani Mussolini: l'esterno italiano classe 2003 sta lavorando per smaltire un affaticamento muscolare. Al momento, la sua presenza contro il Milan resta in dubbio, si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni per comprendere le tempistiche del suo rientro.

