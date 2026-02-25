Le condizioni degli infortunati in casa Cremonese in vista della sfida contro il Milan di domenica 1° marzo. Ecco come stanno Baschirotto e Floriani Mussolini

Domenica 1 marzo, alle 12.30, lo "Zini" sarà teatro di Cremonese-Milan, match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati a reagire dopo la sconfitta interna contro il Parma, mentre la squadra di Nicola, che non vince in campionato da 12 partite, proverà a fare lo sgambetto al Diavolo, proprio come all'andata.

Cremonese-Milan, le condizioni di Baschirotto e Floriani Mussolini

Secondo quanto riportato da 'Cremonasport', Federico Baschirotto non sarà a disposizione per la sfida contro il Milan. Il centrale grigiorosso, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di San Siro, è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia. L'ex Lecce ha saltato anche la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Lo staff medico non intende forzare i tempi di recupero.