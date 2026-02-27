Sul Milan: "Il Milan deve tenere la testa sulla stagione, non deve perderla, perché il rischio contraccolpo c'è. Io credo che quei 8 punti dalla Juventus quinta siano un margine incoraggiante e prezioso ma non sufficiente per sentirsi al sicuro da una rimonta che avrebbe dell'assurdo. L'obiettivo del Milan da qui alla fine della stagione deve essere arrivare secondo per dimostrare a se stesso ed a tutti di essere stata davvero l'unica anti Inter di questa stagione, per blindare il posto Champions ed apprendere le lezioni di quest'anno.
Il Milan deve essere orgoglioso di quello che sta facendo quest'anno, concludere in questo modo, però apprendere dalle lezioni perché serve un centravanti, un difensore centrale. L'anno prossimo con la Champions e il campionato da provare a vincere servirà una squadra molto rafforzata, ma servirà anche un altro tipo di calcio, un livello un po' pro rispetto a quest'anno, perché tutti quei punti persi con le piccole hanno dimostrato che certe partite vanno aggredite e non puoi permetterti di aspettare, giocare in attesa e contropiede.Da Allegri, l'anno prossimo, mi aspetto un salto di qualità sotto l'aspetto del gioco. Quello che è mancato quest'anno l'anno prossimo non può mancare".
