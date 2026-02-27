Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole il nipote di una bandiera dell’Inter

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera vuole il nipote di una bandiera dell’Inter

Calciomercato Milan, occhi sul talento nipote di una bandiera nerazzurra
Secondo 'Lalaziosiamonoi.it', il Milan sarebbe vicino a un talento classe 2009 biancoceleste, imparentato con una bandiera dell'Inter
Redazione

Il Milan vuole il nipote di una bandiera dell'Inter. L'edizione odierna de 'Il Messaggero' riporta un'indiscrezione di mercato legata a un nome che sorprende. Secondo il quotidiano romano, il Milan starebbe seguendo con molta attenzione la situazione legata a Gianfilippo Materazzi, nipote dell'ex difensore nerazzurro Marco e figlio di Matteo.

Calciomercato Milan, si guarda a Materazzi per il futuro

—  

Si tratta di un attaccante classe 2009, attualmente in forza nella squadra Under 17 della Lazio. Su di lui ci sarebbe anche la Juventus, pronta a sfidare i rossoneri per il gioiellino biancoceleste in scadenza di contratto con la squadra della Capitale.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ecco Jashari: "Voglio conquistare la fiducia di tutti in campo. Sto cercando di imparare da Modric"

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'Lalaziosiamonoi.it', il Milan sarebbe la squadra più vicina ad assicurarsi il giovane attaccante classe 2009. In questo momento si parla solamente di voci, secondo cui sarebbe molto vicino a diventare rossonero, ma non c'è nulla di firmato o contratti già redatti. Si tratta di una situazione in divenire, ma tenere d'occhio nelle prossime settimane perché vedere un Materazzi con la maglia del Milan sarebbe quantomeno particolare. Chissà lo zio cosa ne pensa?

Leggi anche
Milan, frizioni interne. Ecco cosa vuole Allegri. Modric verso il si. Il punto su Goretzka e...
Tetto ingaggi in rialzo e rinnovi: ecco il possibile effetto della Champions League sul Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA