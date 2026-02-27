Calciomercato Milan, occhi sul talento nipote di una bandiera nerazzurra

Secondo quanto riferito dalla redazione di 'Lalaziosiamonoi.it', il Milan sarebbe la squadra più vicina ad assicurarsi il giovane attaccante classe 2009. In questo momento si parla solamente di voci, secondo cui sarebbe molto vicino a diventare rossonero, ma non c'è nulla di firmato o contratti già redatti. Si tratta di una situazione in divenire, ma tenere d'occhio nelle prossime settimane perché vedere un Materazzi con la maglia del Milan sarebbe quantomeno particolare. Chissà lo zio cosa ne pensa?