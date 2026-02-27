Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan punta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League e punta a farlo il prima possibile. Questo perché il Diavolo avrebbe come minimo 60 milioni di euro di premi dalla UEFA. Soldi che permetterebbero alla società di pianificare un determinato tipo di investimenti. La rosa infatti andrà allungata e rinforzata. Prima di parlare del possibile budget in vista della prossima stagione il Milan vorrebbe essere sicuro di tornare in Champions League. Sulla questione rinnovi: secondo la rosea Tomori, Loftus-Cheek, Leao Bartesaghi e Pulisic saranno approfonditi a tempo debito. Tutti però vorrebbero restare a Milanello. Sia per Furlani che per Tare non sarebbe un problema parlare dei rinnovi nella primavera inoltrata e non ora.