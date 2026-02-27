Rinnovo Milan, si lavora per Terracciano: ecco i motivi

Come scrive 'Tuttosport' il portiere Pietro Terraccianosarebbe stato a un passo dal firmare un contratto biennale con la Cremonese in estate. Affare saltato per la scelte di Sportiello di tornare all'Atalanta e lasciare il Milan. Il Diavolo fu costretto a cercare un secondo portiere nuovo buttandosi proprio su Terracciano, chiudendo l'operazione di calciomercato in 48 ore. Come sottolinea il quotidiano l'ex Fiorentina si sarebbe dimostrato un elemento prezioso anche come collante dello spogliatoio. Quando è stato chiamato in causa ha collezionato due clean sheet.
CALCIOMERCATO MILAN
Collante dello spogliatoio e grande rapporto con Maignan: Terracciano viaggia verso il rinnovo
Calciomercato Milan, la società lavora per avere continuità tra i pali. Dopo il rinnovo di Mike Maignan si lavora anche per Terracciano. I dettagli da 'Tuttosport'
Tutto questo non sarebbe passato inosservato alla società rossonera. Il Milan infatti si sarebbe convinto a imbastire il rinnovo del contratto di Terracciano fino al 2027. Sarebbe il secondo rinnovo nel reparto del Diavolo dopo la firma del titolare Mike Maignan. Una firma che sarebbe anche all'insegna della continuità: come scrive 'Tuttosport' Terracciano avrebbe un ottimo rapporto con il capitano del Milan. Dietro di loro restano i giovani Torriani e Pittarella.
