Rinnovo Milan, si lavora per Terracciano: ecco i motivi

Come scrive 'Tuttosport' il portiere Pietro Terraccianosarebbe stato a un passo dal firmare un contratto biennale con la Cremonese in estate. Affare saltato per la scelte di Sportiello di tornare all'Atalanta e lasciare il Milan. Il Diavolo fu costretto a cercare un secondo portiere nuovo buttandosi proprio su Terracciano, chiudendo l'operazione di calciomercato in 48 ore. Come sottolinea il quotidiano l'ex Fiorentina si sarebbe dimostrato un elemento prezioso anche come collante dello spogliatoio. Quando è stato chiamato in causa ha collezionato due clean sheet.