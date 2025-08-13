Milan, Terracciano: 'Maignan, che personalità. Sui tifosi vi dico che ...'

Milan, Terracciano: "So il mio ruolo in campo e in spogliatoio"

Come per esempio l'impatto avuto con Mike Maignan: «Ho sempre avuto la curiosità di conoscere Mike. Mi ha sempre dato l'idea di essere un giocatore di grande personalità ed è proprio così», ha raccontato Terracciano in conferenza. «Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto». E sulla concorrenza, tra i pali, con 'Magic Mike', ha rilanciato: «So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato».