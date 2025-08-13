Milan, Terracciano: 'Maignan, che personalità. Sui tifosi vi dico che ...'

Pianeta Milan
Pietro Terracciano, nuovo portiere del Milan, si è presentato ieri in conferenza stampa presso la sede del club rossonero. Ecco le sue parole
Pietro Terracciano, classe 1990, portiere che il Milan ha prelevato a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina in questo calciomercato estivo, si è presentato ieri in conferenza stampa a 'Casa Milan'. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ripreso alcune delle sue dichiarazioni più interessati.

Come per esempio l'impatto avuto con Mike Maignan: «Ho sempre avuto la curiosità di conoscere Mike. Mi ha sempre dato l'idea di essere un giocatore di grande personalità ed è proprio così», ha raccontato Terracciano in conferenza. «Tutte le cose positive che pensavo su di lui le ho ritrovate. Lo ringrazio per come mi ha accolto». E sulla concorrenza, tra i pali, con 'Magic Mike', ha rilanciato: «So bene qual è il mio ruolo in campo e nello spogliatoio. Mi farò trovare pronto quando verrò impiegato».

Sull'ambientamento nel mondo Milan e sulle prime sensazioni avute dai tifosi, l'esperto portiere italiano ha quindi aggiunto: «L'impatto è stato migliore anche di come me lo aspettavo. Con i tifosi ho avuto un approccio importante all'estero per ora, vedere così tanti milanisti è stato incredibile. Non vedo l'ora di vedere i tifosi a 'San Siro' contro il Bari».

